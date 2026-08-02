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Video RO-Alert în județul Tulcea. Ţintă aeriană, detectată de radarele MApN în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina

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drona in zbor
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
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Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, duminică, în jurul orei 09:30, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert, relatează News.ro.

La scurt timp, ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în cursul acestei dimineţi, 2 august, în jurul orei 09:30, o ţintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert”, a anunţat MApN.

„Aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 09:52”, a precizat MApN.

Editor : M.C

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