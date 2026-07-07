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RO-Alert în Tulcea: Radarele MApN au detectat un grup de drone lângă Insula Șerpilor. Două avioane Eurofighter, ridicate de la sol

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Avion Eurofighter.
Avion Eurofighter. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au fost avertizaţi, marţi, prin mesaj RO-Alert că există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Conform MApN, un grup de drone a fost detectat la o distanţă de aproximativ 20 kilometri Est de Insula Şerpilor, însă nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul naţional sau căderea vreunui vehicul aerian.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat marţi, la ora 09.52, un grup de ţinte aeriene la o distanţă de aproximativ 20 kilometri Est de Insula Şerpilor, Ucraina. 

„Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 10.25, pentru monitorizarea situaţiei. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 10.29”, au transmis reprezentanţii MApN.

Ei au precizat că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul naţional sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

Alerta aeriană a încetat la ora 11.05.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că, marţi, a fost emis un mesaj RO-Alert de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru zona de nord a judeţului Tulcea prin care locuitorii sunt informaţi despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

„Mesajul este unul de informare şi avertizare, iar populaţia este rugată să urmeze recomandările transmise dacă situaţia o impune şi să apeleze numărul unic de urgenţă 112 dacă observă obiecte care cad din cer şi pun în pericol bunurile materiale şi integritatea personală”, au precizat reprezentanţii ISU Tulcea.

Editor : C.S.

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