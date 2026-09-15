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Robert Sighiartău, la Interviurile Digi24.ro. Despre cât va rezista Bolojan pe funcție și ruptura din partid, de la ora 15.00

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Robert Sighiartau, vicepreședinte PNL
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Despre situația politică din acest moment, viitorul Guvernului și cel al Partidului Național Liberal discutăm astăzi cu Robert Sighiartău, vicepreședinte PNL, de la ora 15:00.

Cum poate fi depășit blocajul politic? I s-a propus sau nu lui Ilie Bolojan să facă un pas în spate? Mai vede PNL un aliat în șeful statului? Sunt câteva dintre întrebările la care va răspunde Robert Sighiartău, astăzi, la Interviurile Digi24.ro.

Liberalii au avansat recent scenariul unui Guvern tehnocrat, idee pe care au respins-o în trecut, iar social-democrații susțin că propunerea este doar o strategie, nu o soluție reală. Scenariul unui Executiv tehnocrat nu este dorit nici de UDMR.

Vicepreședintele PNL va vorbi și despre tensiunile din interiorul partidului, în contextul în care „aripa conservatoare” adună susținători în teritoriu.

Interviul cu Robert Sighiartău poate fi urmărit pe canalele de YouTube și Facebook, dar și pe digi24.ro, începând cu ora 15:00.

Editor : A.D.V.

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