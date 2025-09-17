Live TV

Rogobete: În discuţia iniţială cu premierul am spus că în sănătate nu putem tăia bugete, însă reorientăm şi reaşezăm lucrurile

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că în discuţia iniţială cu premierul a spus foarte clar că în sănătate nu putem tăia bugete, ţinând cont că nu ne putem lăuda că este unul dintre cele mai finanţate din Europa, însă îşi propune să reorienteze şi reaşeze lucrurile, ca să devină mai eficient.

Miistrul Sănătăţii a declarat în emisiunea România Politică de la Prima News că esenţa acestei reforme din sănătate constă de fapt, în reorientarea pacientului din spitalizarea continuă către ambulatoriul de specialitate, respectiv către spitalizarea de zi.

”În discuţia avută iniţial cu premierul am spus foarte clar că în sănătate nu putem tăia bugete, este imposibil, ţinând cont că sistemul de sănătate din România nu ne putem lăuda că este unul dintre cele mai finanţate din Europa, şi atunci am convenit că nu reducem bugetul, că nu discutăm despre tăieri de cheltuieli sau de finanţare, însă, în interiorul sistemului, reorientăm şi reaşezăm lucrurile astfel încât să devină mai eficient, nu doar din punct de vedere medical, nu doar din punct de vedere al serviciului medical pentru pacienţi, ci şi din punct de vedere financiar”, a menţionat Alexandru Rogobete.

Ministrul a subliniat că o măsură importantă la care ţine şi care crede că atinge fundamental baza în sistem este şi o reformă de structură importantă care a întâmpinat rezistenţă, la un moment dat, care a fost depăşită şi anume modalitatea de ocupare a funcţiilor de conducere în spitalele din România.

„Aici discutăm despre şefii de secţie pe de o parte şi pe de altă parte de introducerea şi regândirea criteriilor de performanţă pentru managerii unităţii sanitare care vor fi evaluaţi pe baza unor criterii în funcţie de tipul de spital pe care îl conduc. Se lucrează deja la ele, ele vor fi instituite de către ministrul de sanatăţii prin ordine de ministru şi se vor aplica pentru toate spitalele, indiferent de forma de subordonare, dar foarte important, (..) nu vor fi aceleaşi criterii pentru toate spitalele, în sensul în care vor exista anumite particularităţi, anumite caracteristici în funcţie de tipul de spital. De exemplu, un spital universitar de urgenţă va avea o serie de criterii, un spital orăşenesc va avea criterii din aceeaşi gamă, dar nuanţate, astfel încât să poată fi evaluate”, a explicat ministrul.

Ministrul a mai spus că „discutăm despre evaluarea şefilor de secţie, anuală, în funcţie de criterii de performanţă care vor fi compuse din criterii administrative, pentru că, indiferent că ne convine sau că nu ne convine, şeful de secţie are şi un atribut administrative, coordonează, gestionează programe naţionale de sănătate, acţiuni prioritare, coordonează proiecte, dar şi o componentă medicală care ţine mai mult de performanţa medicală a echipei pe care o coordonează”.

