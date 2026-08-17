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Rogobete: Pacienţii oncologici nu îşi găsesc medicamentele compensate pe care le-am introdus pe listă acum mai bine de patru luni

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Pacient cancer
Foto: Profimedia
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Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă, luni seară, că pacienţii oncologici nu îşi găsesc medicamentele compensate care au fost introduse pe listă acum mai bine de patru luni şi reclamă discontinuităţi, medicii fiind puşi în situaţia de a amâna sau modifica schemele terapeutice.

„Pacienţii oncologici nu îşi găsesc medicamentele compensate pe care le-am introdus pe listă acum mai bine de patru luni! Nu vreau să cred că motivele pentru care cele 33 de medicamente noi şi 19 extinderi de indicaţii terapeutice ţin, din nou, de «reformă»”, a scris, luni seară, pe Facebook, fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Acesta susţine că, atunci când este vorba despre lipsa medicamentelor oncologice „nu este loc pentru spectacol politic”.

„Este o problemă gravă care cere responsabilitate şi, mai ales, soluţii imediate”, afirmă Rogobete, precizând că pacienţii nu îşi găsesc tratamentele, apar discontinuităţi, iar medicii sunt puşi în situaţia de a amâna sau modifica schemele terapeutice.

„Chimioterapia nu este o cifră într-un tabel. Este o şansă în plus la o viaţă normală. Este o luptă între pacient şi boală, între viaţă şi moarte. Noi de partea cui suntem? Faceţi abstracţie de momentul politic, de lupta între opoziţie şi putere. Puneţi medicamentele pe piaţă, nu pentru că spune Rogobete, ci pentru că aşa este firesc şi uman”, cere fostul ministru al Sănătăţii.

Acesta adaugă că limitarea accesului la medicamente inovative pe motiv că sunt scumpe este o abordare limitată şi greşită: „Ştiţi de ce? Pentru că investiţia în tratamente de calitate înseamnă economie pe termen lung. Înseamnă internări şi reinternări mai puţine, complicaţii reduse, intervenţii moderate şi da, o creştere cuantificabilă a calităţii vieţii pentru pacienţi”.

„Nu mai priviţi Sănătatea doar prin fotografia cheltuielilor de astăzi. Economiile făcute astăzi, fără o evaluare serioasă a consecinţelor, ne pot costa mult mai mult mâine, peste câteva luni sau ani”, a mai declarat Rogobete.

Editor : Sebastian Eduard

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