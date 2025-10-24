Live TV

Rogobete: Pacientul rănit în explozia din cartierul Rahova, transferat în Austria, se va întoarce în România

Data actualizării: Data publicării:
medici si ranit in explozia din rahova
Foto: Inquam Photos / Tudor Pană

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Iaşi, că pacientul care a transferat în Austria după ce a suferit arsuri în timpul exploziei dintr-un bloc din cartierul bucureştean Rahova se va întoarce în România, starea sa fiind ameliorată.

„Un pacient ars care a fost transferat în Austria se întoarce în România. Va ateriza pe aeroportul din Otopeni. Starea lui este favorabilă, nu mai necesită spitalizare în terapia intensivă. Va fi internat într-o secţie normală de chirurgie plastică, şi monitorizat standard medical”, a anunţat Rogobete, potrivit Agerpres.

În ceea ce priveşte celelalte victime internate la Spitalul Floreasca, ministrul a declarat că deja una dintre ele a fost externată, celelalte două persoane urmând a fi externate cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare.

„Starea lor este mult ameliorată, cu un prognostic favorabil şi nu necesită decât o monitorizare simplă medicală”, a explicat ministrul.

Referindu-se la pacienţii pediatrici internaţi la Spitalul Grigore Alexandrescu, ministrul Rogobete a arătat că unul a fost deja externat, iar celălalt are un prognostic favorabil, „starea lui nefiind critică”.

Pacientul internat la Spitalul Bagdasar Arseni, cu arsuri sub 15%, are o evoluţie favorabilă, a mai spus Alexandru Rogobete. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
3
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
vladimir putin - octombrie 2025
5
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
Digi Sport
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan reacționează la atacurile dintre liderii PSD și Ilie...
lukoil-petrotel
Ce se întâmplă cu Lukoil în România, după ce Trump face ce n-a reușit...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan: Forțând un salariu minim prea mare, anumite activități...
aD00NDAmaGFzaD0wMmFmMDY1MGFlYTkzYzg5Njc1OTliMzYzOGFiZDNmNw==.thumb (1)
Radu Marinescu, după imaginile cu crima din Mureș: „Întârzierile...
Ultimele știri
O parte din colecția de bijuterii de la Luvru, care nu au fost furate, a fost transferată la Banca Franței
Nicușor Dan: „Cred în continuare că nu era nevoie de majorarea TVA-ului”
Nicușor Dan, despre decizia Ucrainei de a închide licee cu predare în română: „Această lege nu se va aplica”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Contoare de gaz si tevi de gaz sunt vizibile in exteriorul unui bloc din cartierul Rahova, in Bucuresti
Explozia din Rahova: Alimentarea cu gaze va fi reluată treptat, de sâmbătă, la consumatorii care îndeplinesc condițiile
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Măsuri urgente după explozia din Rahova, luate de Primăria Capitalei. Ce s-a decis în ședința Consiliului General
Stelian Bujduveanu, lămuriri despre blocul explodat: „Sunt cinci scări, una singură a fost afectată”. Ce măsuri a anunțat primarul
URMARI_EXPLOZIE_35_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
O săptămână de la explozia din Rahova: ce știm până acum despre cauza deflagrației și ce se va întâmpla cu blocul distrus
echipa de la distrigaz verifica un canal
Ancheta continuă după explozia devastatoare din Rahova. Cum a fost descoperită țeava de gaz găurită și ce piste au criminaliștii
Partenerii noștri
Pe Roz
O fostă măicuță, după ce a devenit soția unui tânăr care a renunțat la preoție: Să fie clar, nu am avut nimic...
Cancan
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
Fanatik.ro
Gest de neînțeles al lui Lamine Yamal. A publicat o poză cu iubita lui, Nicki Nicole, și a șters-o după...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Câți bani a pierdut, de fapt, FCSB după înfrângerea cu Bologna. Suma este uriașă și îi asigura bugetul de...
Adevărul
Detalii tulburătoare despre moartea marelui maestru de șah Daniel Naroditsky. Prietenii au încercat să...
Playtech
Câte grade trebuie să aibă apa din calorifere. Factura scade cu 30%
Digi FM
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine...
Digi Sport
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor...
Pro FM
VIDEO Cum a reacționat Keith Urban când o fană i-a spus că o cheamă Nicole. Solistul e în plin divorț de...
Film Now
Ben Stiller, despre secretul mariajului cu Christine Taylor: „Simțul umorului este cheia relației noastre”...
Adevarul
Cristian Tudor Popescu îl acuză pe Nicușor Dan că este un „susținător al mafiei magistraților, o caricatură...
Newsweek
RECALCULARE Pensionar cu grupe pierde 1.400 lei la pensie. Altul câștigă 1.500 în condiții normale
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ned Stark din Game of Throne, la al cincilea mariaj. Sean Bean nu credea că se va mai însura: "Nu mi se...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...