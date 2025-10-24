Rogobete: Pacientul rănit în explozia din cartierul Rahova, transferat în Austria, se va întoarce în România

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Iaşi, că pacientul care a transferat în Austria după ce a suferit arsuri în timpul exploziei dintr-un bloc din cartierul bucureştean Rahova se va întoarce în România, starea sa fiind ameliorată.

„Un pacient ars care a fost transferat în Austria se întoarce în România. Va ateriza pe aeroportul din Otopeni. Starea lui este favorabilă, nu mai necesită spitalizare în terapia intensivă. Va fi internat într-o secţie normală de chirurgie plastică, şi monitorizat standard medical”, a anunţat Rogobete, potrivit Agerpres.

În ceea ce priveşte celelalte victime internate la Spitalul Floreasca, ministrul a declarat că deja una dintre ele a fost externată, celelalte două persoane urmând a fi externate cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare.

„Starea lor este mult ameliorată, cu un prognostic favorabil şi nu necesită decât o monitorizare simplă medicală”, a explicat ministrul.

Referindu-se la pacienţii pediatrici internaţi la Spitalul Grigore Alexandrescu, ministrul Rogobete a arătat că unul a fost deja externat, iar celălalt are un prognostic favorabil, „starea lui nefiind critică”.

Pacientul internat la Spitalul Bagdasar Arseni, cu arsuri sub 15%, are o evoluţie favorabilă, a mai spus Alexandru Rogobete.

Editor : Liviu Cojan