Român blocat în Dubai: Cei 28 de elevi din Focșani sunt „în regulă” și „se bucură de vacanță așa cum pot”

Data actualizării: Data publicării:
dubai vedere de noapte
Foto: Profimedia

Ștefan Amza, un român blocat în Dubai, a spus la Digi24 că situația este calmă în acest moment și că încearcă să-și prelungească cazarea la hotel, în condițiile în care toate zborurile sunt blocate. El se află acum la același hotel cu cei 28 de elevi din Focșani și spune că aceștia sunt „în regulă” și „se bucură de vacanță așa cum pot”.

„În acest moment sunt în Dubai, sunt la hotel. Acum ne aflăm în situația în care ar trebui să părăsim hotelul și începem să facem formalitățile pentru a prelungi cu încă o zi-două, am reușit să luăm legătura cu cu agenția de turism cu care am venit. Am înțeles că cei de la hotel urmează să primească un mail pentru a ne prelungi cazarea. Este un hotel plin de români, chiar acum lângă mine sunt acei copii români despre care se tot vorbește la televizor. Ceea ce se discută în țară îi afectează mai mult decât ceea ce se întâmplă în realitate aici. Doamnele au grijă de adolescenți, e totul în regulă, toată lumea este calmă. Au reușit și dumnealor să-și prelungească șederea la acest hotel și situația este control.

Numai un apel la calm, în țară, să nu mai pună presiune nici pe doamne, nici pe cei care sunt aici într-un într-un context dificil”, a spus el.

„Copiii sunt foarte ok, se bucură de vacanță în felul în care pot, nu ca la început, dar sunt în regulă. Toată lumea este calmă, sunt însoțiți de un ghid, doamnele sunt împreună cu ei mereu, totul este în regulă, au reușit să-și prelungească și dumnealor cazarea”, a spus el.

Amza a spus că a luat legătura cu autoritățile consulare române.

„Ne-au spus să nu părăsim hotelul și să luăm legătura la rândul nostru cu agențiile de turism. Comunicarea cu Consulatul din Dubai este destul de greoaie. Sunt pe un grup de WhatsApp cu alți români, toată lumea are aceeași problemă, ni se răspunde foarte greu. Mai nou, am înțeles că le-a fost comunicat: totuși nu e o situație de urgență. Dubaiul nu este sub asediu și ar fi de preferat ca liniile de urgență să rămână doar pentru pentru cei care sunt într-o adevărată și reală urgență. Cam asta e situația, acum sperăm să rezolvăm problema cu cazarea”, a spus el.

Amza a mai spus că nu a primit o estimare când ar putea avea cel mai rapid zbor spre casă.

„Toată lumea stă în momentul de față, totul este blocat. Cu siguranță astăzi nu se pleacă, probabil că nici mâine”, a precizat el.

