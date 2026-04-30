Live TV

Român condamnat în SUA pentru că a trimis „mascații” acasă la zeci de politicieni, oficiali și jurnaliști, cu amenințări false

Data publicării:
swat sua
Foto: Profimedia

Un român extrădat în Statele Unite a fost condamnat la patru ani de închisoare după ce a terorizat zeci de oficiali americani. Bărbatul suna la urgențe și anunța atacuri și crime la adresele unor persoane reale.

Timp de aproximativ două săptămâni, în preajma Crăciunului din 2023, establishmentul politic american a fost hărțuit de un val de apeluri de urgență. Un incendiu la Casa Albă. Un atac armat la domiciliul unui politician proeminent. Bombe plasate în biserici și instituții. Niciuna dintre amenințări nu a fost reală, relatează The New York Times.

Thomasz Szabdo, cetățean român, a fost condamnat miercuri la patru ani de închisoare în SUA pentru că a orchestrat o așa-numită operațiune de „swatting”, potrivit unei declarații a procurorului american al Districtului Columbia. Apelurile au vizat zeci de persoane proeminente, inclusiv politicieni ai ambelor partide, jurnaliști și oficiali din domeniul apărării legii.

Szabo, în vârstă de 27 de ani, care a fost extrădat în Statele Unite acum doi ani, a recunoscut că a vizat peste 75 de oficiali, patru instituții religioase și mai mulți jurnaliști în campania sa de intimidare.

Procurorii americani nu a spus cine au fost țintele apelurilor, dar printre cei care au raportat că au fost vizați s-au numărat candidata republicană la președinție de atunci, Nikki Haley, și reprezentanta Marjorie Taylor Greene. Un apel a fost făcut către Casa Albă, unde președintele de atunci Joe Biden nu era prezent la momentul respectiv.

Autoritățile spun că Szabo suna în mod constant să anunțe amenințări cu bombă și violențe sau luări de ostatici la domiciliile sau locurile de muncă ale țintelor sale, o tehnică numită „swatting” pentru că are scopul de a provoca desfășurarea de urgență a unor ofițeri de poliție înarmați – echivalentul „mascaților”.

Procurorii spun că operațiunea a fost gândită de Szabdo și concepută pentru a perturba viața de zi cu zi a americanilor. Folosind un grup de chat online numit „Shenanigans”, Szabdo și un grup de tineri adepți, mulți dintre ei din străinătate, au produs în masă apeluri de tip swatting și au folosit software-ul Google Voice pentru a face peste 150 de raportăriu false despre infracțiuni violente în decembrie 2023 și ianuarie 2024.

Swatting-ul, numit astfel deoarece tactica își propune să atragă o echipă SWAT sau o altă unitate de răspuns rapid într-o anumită locație, a apărut la mijlocul anilor 2000 și a depășit limitele internetului, devenind o problemă din ce în ce mai frecventă. De asemenea, este o infracțiune federală.

„Swatting-ul nu este doar o pacoste - este extrem de periculos”, a declarat șeful poliției Capitoliului SUA, Michael Sullivan, în declarația privind cazul lui Szabdo. „Acest lucru arată că vom traversa globul pentru a urmări amenințările.”

Szabdo, cetățean român, a fost pus sub acuzare în 2024 și extrădat la Washington, D.C., unde a pledat vinovat la acuzațiile de conspirație și amenințări, în luna mai a anului trecut.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care sunt dezastru în relațiile de cuplu. Ce greșești în iubire, în funcție de semnul zodiacal...
Cancan
Tânără de 27 de ani, împușcată MORTAL de propria soacră 😲 Motivul halucinant al crimei
Fanatik.ro
Despărțire neașteptată în lumea tenisului! Un cunoscut sportiv a pus capăt relației, după 6 ani
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Mihai Stoica a anunţat noul antrenor de la FCSB: „Vine dintr-o ţară frumoasă, încărcată de istorie!”
Adevărul
Momente de groază pentru o tânără după ce a permis accesul unui străin în bloc prin interfon: atacată și...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imagini "horror" la Voluntari! Și-au pus cu toții mâinile în cap când au văzut ce a pățit
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Ce se știe despre Homer, fiul cel mare al lui Richard Gere. Cum încearcă să-și croiască un nume la Hollywood...
Adevarul
Câte economii aduce la buget interdicția cumulării salariului cu pensia. Pîslaru: Ne-a luat 2 zile să adoptăm...
Newsweek
Un pensionar are, după 30 ani de muncă, aceeași pensie ca unul cu doar 15 ani vechime. Sute de mii de cazuri
Digi FM
Ce salariu are Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Radu Miruță i-a cerut demisia pentru 60 de milioane de euro...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Fisticul, gustarea care îți poate schimba sănătatea. Ce efecte are dacă îl consumi regulat și cum îi strică...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
O actriță celebră o înlocuieşte pe Helena Bonham Carter în sezonul 4 din „The White Lotus”. Motivul invocat...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte