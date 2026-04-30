Român condamnat în SUA pentru că a trimis „mascații” acasă la zeci de politicieni, oficiali și jurnaliști, cu amenințări false

Un român extrădat în Statele Unite a fost condamnat la patru ani de închisoare după ce a terorizat zeci de oficiali americani. Bărbatul suna la urgențe și anunța atacuri și crime la adresele unor persoane reale.

Timp de aproximativ două săptămâni, în preajma Crăciunului din 2023, establishmentul politic american a fost hărțuit de un val de apeluri de urgență. Un incendiu la Casa Albă. Un atac armat la domiciliul unui politician proeminent. Bombe plasate în biserici și instituții. Niciuna dintre amenințări nu a fost reală, relatează The New York Times.

Thomasz Szabdo, cetățean român, a fost condamnat miercuri la patru ani de închisoare în SUA pentru că a orchestrat o așa-numită operațiune de „swatting”, potrivit unei declarații a procurorului american al Districtului Columbia. Apelurile au vizat zeci de persoane proeminente, inclusiv politicieni ai ambelor partide, jurnaliști și oficiali din domeniul apărării legii.

Szabo, în vârstă de 27 de ani, care a fost extrădat în Statele Unite acum doi ani, a recunoscut că a vizat peste 75 de oficiali, patru instituții religioase și mai mulți jurnaliști în campania sa de intimidare.

Procurorii americani nu a spus cine au fost țintele apelurilor, dar printre cei care au raportat că au fost vizați s-au numărat candidata republicană la președinție de atunci, Nikki Haley, și reprezentanta Marjorie Taylor Greene. Un apel a fost făcut către Casa Albă, unde președintele de atunci Joe Biden nu era prezent la momentul respectiv.

Autoritățile spun că Szabo suna în mod constant să anunțe amenințări cu bombă și violențe sau luări de ostatici la domiciliile sau locurile de muncă ale țintelor sale, o tehnică numită „swatting” pentru că are scopul de a provoca desfășurarea de urgență a unor ofițeri de poliție înarmați – echivalentul „mascaților”.

Procurorii spun că operațiunea a fost gândită de Szabdo și concepută pentru a perturba viața de zi cu zi a americanilor. Folosind un grup de chat online numit „Shenanigans”, Szabdo și un grup de tineri adepți, mulți dintre ei din străinătate, au produs în masă apeluri de tip swatting și au folosit software-ul Google Voice pentru a face peste 150 de raportăriu false despre infracțiuni violente în decembrie 2023 și ianuarie 2024.

Swatting-ul, numit astfel deoarece tactica își propune să atragă o echipă SWAT sau o altă unitate de răspuns rapid într-o anumită locație, a apărut la mijlocul anilor 2000 și a depășit limitele internetului, devenind o problemă din ce în ce mai frecventă. De asemenea, este o infracțiune federală.

„Swatting-ul nu este doar o pacoste - este extrem de periculos”, a declarat șeful poliției Capitoliului SUA, Michael Sullivan, în declarația privind cazul lui Szabdo. „Acest lucru arată că vom traversa globul pentru a urmări amenințările.”

Szabdo, cetățean român, a fost pus sub acuzare în 2024 și extrădat la Washington, D.C., unde a pledat vinovat la acuzațiile de conspirație și amenințări, în luna mai a anului trecut.

