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Român condamnat la închisoare pe viață în Italia. În primele 18 luni va sta în izolare

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Vasile Frumuzache, românul de 37 de ani acuzat că a ucis două femei. Foto: Captură video TVL via Digi24
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Judecătorii din Italia l-au condamnat la închisoare pe viață pe un român care a ucis două femei. Crimele au fost comise cu premeditare.

Vasile Frumuzache a fost condamnat la închisoare pe viață, însă și la izolare pentru următoarele 18 luni. El nu poate să părăsească celula în care este închis și nu poate să participe la viața socială din închisoare.

Frumuzache a fost condamnat pentru două crime. A omorât două prostituate românce din în Italia. Pe una spune că a omorât-o pentru că aceasta a refuzat să întrețină relații sexuale plătite cu el când a aflat că este român.

Pe a doua a omorât-o pentru că a încercat să-l șantajeze. Femeia i-ar fi cerut 10.000 euro ca să nu îi spună soției ce se întâmplă.

Frumuzache a încercat să spună că a suferit de tulburări psihice în momentul crimelor, însă judecătorii nu au fost de acord. Au cerut și expertize psihiatrice care au contrazis această variantă.

Bărbatul a fost găsit vinovat de crimă cu premeditare în ambele cazuri. În plus, el a mutilat trupurile victimelor după ce le-a omorât, le-a și băgat în valize și le-a abandonat într-o pădure din apropiere. Au fost găsite ulterior de anchetatori.

Frumuzache este obligat acum și să plătească 500.000 euro despăgubire pentru familiile victimelor.

Editor : M.B.

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