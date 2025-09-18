Doi români din Italia sunt acuzați că au încercat să omoare un om pentru 40 de euro. Bărbații au vrut să păcălească o casieră de la un supermarket și să plece cu banii. Un client a încercat să-i oprească, iar asta ar putea să-l coste viața.

Unul dintre români a încercat inițial să păcălească o casieră de la un supermarket. A mers cu trei bancnote de 20 euro și a cerut să-i fie schimbate în una de 50 și una de 10 euro. În timpul schimbului însă, bărbatul a încercat să sustragă două dintre bacnotele sale, să rămână astfel cu 40 euro în plus. Femeia și-a dat seama de înșelătorie. Și-a dat seama și bărbatul care se afla în spate, la coadă, relatează Adela Mohanu, corespondentă Digi24 în Italia.

Clientul din spate, este vorba despre un italian în vârstă de 55 de ani, a încercat să-l oprească pe român, însă românul a luat-o la fugă. A fugit în parcare. Acolo îl aștepta și al doilea român, într-o mașină. S-a urcat și el în mașină, însă italianul a continuat să-i urmărească. Bărbații au dat cu viteză peste italian, acesta agățându-se de capota mașinii, fiind târât 70 de metri.

În cele din urmă, însă, nu a mai reușit să se țină și a căzut pe asfalt. S-a lovit însă puternic la cap. Acum, el este internat în stare gravă la spital, cu șanse rezervate din partea medicilor.

Românii au fost identificați după ce unuia dintre ei i-a căzut în parcare permisul de conducere.

Editor : Liviu Cojan