Video Români, moldoveni, ucraineni şi ruşi, organizați într-o bandă, furau maşini de lux din Europa şi le vindeau în Dubai

Data actualizării: Data publicării:
Hoț de mașini
Foto Profimedia

Poliţiile din Italia, Spania și Belgia au destructurat o reţea criminală din Europa de Est acuzată de furt de maşini de lux şi traficarea acestora către Dubai pentru revânzare, au anunţat autorităţile italiene şi agenţiile de cooperare poliţienească şi judiciară din UE, relatează Reuters, scrie News.ro.

Banda căuta maşinile în staţiuni de vacanţă precum Forte dei Marmi şi Cortina în Italia şi Marbella în Spania.

Odată identificate ţintele, vehiculele erau geolocalizate, astfel încât complicii să poată acţiona în linişte, chiar şi la domiciliul victimelor, potrivit Carabinierilor italieni.
Membrii bandei au folosit echipamente sofisticate pentru a deschide maşinile şi a neutraliza sistemele de alarmă şi GPS. Suspecţii au reuşit, de asemenea, să dezactiveze transponderele de securitate pentru a împiedica urmărirea ulterioară a vehiculelor furate.

Maşinile – în majoritate modele Range Rover, Lexus şi Toyota – erau apoi conduse în Belgia, unde numerele de şasiu erau modificate şi se adăugau plăcuţe de înmatriculare false sau clonate, înainte de a fi transportate din portul Anvers.

Agenţii au confiscat patru maşini furate, kituri pentru clonarea cheilor de maşină, dispozitive de bruiaj şi alte echipamente utilizate pentru a deschide maşinile, a neutraliza sistemele de alarmă şi GPS şi pentru a demonta transponderele de securitate, ca să împiedice urmărirea în continuare a vehiculelor furate.

Eurojust şi Europol, agenţiile de cooperare judiciară şi poliţienească ale UE, au contribuit la anchetarea furturilor a peste 100 de vehicule de lux, în valoare totală de cel puţin 3 milioane de euro (3,5 milioane de dolari), începând cu anul 2024.

Operaţiunea a vizat 24 de suspecţi, majoritatea din Moldova, dar şi din Rusia, România şi Ucraina, şase dintre ei fiind reţinuţi şi trei plasaţi în arest la domiciliu, au declarat carabinierii italieni, care au condus anchetele.

