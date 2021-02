Români sechestrați de autorități în Mexic. Prieten de familie: Au reușit să strecoare un telefon și merg la baie să trimită SMS-uri

Continuă coșmarul românilor blocați în Mexic. Și la această oră, 114 români stau într-un terminal al Aeroportului din Cancun, unii de mai bine de 4 zile şi 4 nopţi. Printre ei sunt şi doi medici, soţ şi soţie. Aceştia au reuşit cu greu să ia legătura cu un prieten din România, tot medic, şi i-au spus că sunt nevoiţi să doarmă pe jos şi că li s-au confiscat telefoanele mobile. Alți 102 cetățeni români au fost deja trimiși forțat în țară. Ministrul român de Externe a condamnat situația și a cerut explicații urgente autorităților mexicane.

„După ce am așteptat atâta timp să primesc un semn de la ei, nu am primit nimic, astăzi - într-un final - pe la ora 8 dimineața, am primit un SMS de la dânșii și au spus că sunt sechestrați în aeroport. Cu greu au reușit să strecoare într-o haină sau într-un bagaj și merg la grupul sanitar, de acolo pot trimite mesje, fiindcă sunt păziți de armată. Sunt într-un loc unde sunt numai români, în jur de 100, li se acordă apă, mâncare și cam atât. Nu știu nimic, când vor fi întoși în țară. Au spus că vor fi anunțați în cursul zilei de astăzi”, a spus Valentin, prietenul unei familii blocate pe Aeroportul din Cancun, la Digi24.

„Le-au luat telefoanele, actele și atât. I-au pus într-un fel de terminal mai mic, cu câteva pături pe jos și cam atât”, a adăugat el, precizând că prietenii săi au aterizat în Mexic marți seară, la ora 12:00 ora României.

„Este un smartphone, dar nu riscă apeluri telefonice, fiindcă nu se știe cum poate să-l audă cineva. Nicio explicație, pur și simplu ăsta a fost protocolul, actele și tot ce ține de mijloace electronice”, a completat el.

„Au avut bilet luat pe cont propriu, cei de la Lufthansa nu le-au zis nimic, nici cei de la cazare. Doar cei din aeroport le-au zis că poate în 2-4 zile” să poată să se întoarcă acasă, a mai spus bărbatul, menționând că „în funcție de celelalte persoane, pentru că sunt altele și de 3-4 zile”.

