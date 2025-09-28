Live TV

România a câștigat medalia de aur cu echipajul de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de Canotaj. Proba a fost introdusă în premieră

echipa romaniei de canotaj 8+1 mixt in barca
Prima medalie de aur pentru un echipaj de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de Canotaj a fost câștigată de România. Foto: Federatia Romana de Canotaj

Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un capăt la altul.  

Echipajul format din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroşanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu a fost urmat de cele ale Italiei şi Noii Zeelande.

Proba de 8+1 mixt a fost introdusă în premieră la CM.

Locul 6 a fost ocupat în finala probei de dublu vâsle mixt (Mix2x) de echipajul compus din Andrei Cornea şi Mădălina Cornea, potrivit News.ro.

România a obţinut două medalii de aur la CM de la Shanghai şi patru de argint. 

