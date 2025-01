România a căzut zece locuri într-un clasament al celor mai puternice armate din lume. Republica Moldova, în schimb, a urcat zece

România a scăzut zece poziții în clasamentul realizat pentru anul 2025 de publicația specializată în apărare Global Firepower, care realizează anual topul celor mai puternice armate din lume în funcție de mai mulți indicatori. În prezent, România se află pe locul 51 din 145.



„Încă din 2006 Global Firepower realizează analize militare cu privire la 145 de state și forțele lor armate. Clasamentul GFP este determinat de potențialul militar al națiunilor indexând capabilitățile forțele terestre, aeriene și navale. Numărul de militari, echipamentul, resursele naturale, puterea economică și financiară, toate sunt incorporate în peste 60 de factori de analiză care determină topul final”, scrie site-ul de analiză militară.

Conform Indexului Global Firepower, România a căzut în ultimul an cu 10 poziții în acest clasament. În 2024, țara noastră se situa pe locul 41/145, acum se află pe 51/145. În acest clasament România are un Power Index de 0,8984 (conform altgoritmului, țara cea mai bine înarmată este cea care are un index cât mai aproape de zero).

De asemenea, în 2024 România se afla pe locul 11 în topul țărilor din Europa și 14 în NATO.

În ultimul an România a fost depășită, conform acestor statistici, de mai multe țări NATO precum Danemarca și Finlanda, dar și de Elveția.

Malaezia, Irak sau Chile sunt țări care și-au păstrat pozițiile și sub care România a coborât.

Conform analizei GFP România stă bine din punct de vedere financiar și al numărului de militari, însă prezintă scoruri mici la capitolele „putere navală” și „putere aeriană”. Mai în amănunt, printre punctele forte ale României sunt infrastructura feroviară, un număr suficient de corvete/fregate/nave anti mină, lansatoare de rachete și artilerie. O problemă ar fi lipsa elicopterelor de atac și a obuzierelor.

Topul mondial Global Firepower

Topul mondial este dominat de SUA (0,0744), urmează numărul doi mondial – Rusia (0,0788) – la egalitate perfectă cu China. India, Coreea de Sud și Marea Britanie continuă clasamentul. Franța urcă pe 7, făcând schimb de locuri cu Japonia, de altfel singurele schimbări din top 10. Turcia și Italia închid clasamentul primelor zece țări.

De precizat că Republica Moldova a reușit în ultimul an să urce cu zece poziții în clasament, acum situându-se pe 134/145 și devansând Kosovo, Somalia sau Islanda.

Ucraina se află pe locul 20.

Topul țărilor NATO

În interiorul Alianței, România se află pe locul 17 din 32 de țări.

Top NATO

1. Statele Unite: 0.0744

2. Marea Britanie: 0.1785

3. Franța: 0.1878

4. Turcia: 0.1902

5. Italia: 0.2164

6. Germania: 0.2601

7. Spania: 0.3242

8. Polonia: 0.3776

9. Suedia: 0.4835

10. Canada: 0.5179

11. Grecia: 0.5337

12. Olanda: 0.6412

13. Norvegia: 0.6811

14. Portugalia: 0.6856

15. Denmarca: 0.8109

16. Finlanda: 0.8437

17. Romania: 0.8984

18. Cehia: 0.9994

19. Ungaria: 1.0259

20. Belgia: 1.2564

21. Bulgaria: 1.2563

22. Slovacia: 1.3978

23. Croația: 1.5074

24. Albania: 1.6815

25. Lithuania: 1.9075

26. Slovenia: 2.1016

27. Letonia: 2.1246

28. Estonia: 2.2917

29. Macedonia de Nord: 2.4042

30. Luxemburg: 2.6415

31. Muntenegru: 2.9216

32. Islanda: 3.5181

