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România a informat aliații NATO despre incidentul cu drona de la Neptun Deep. Oana Țoiu: „Nu este o navă fără pilot ucraineană”

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Oana Țoiu.
Oana Țoiu. Inquam Photos / Mălina Norocea
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Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a informat aliaţii NATO cu privire la incidentele de astăzi legate de drone, iar România şi aliaţii vor continua să asigure protecţia teritoriului aliat şi a suveranităţii naţionale în aer, pe apă şi pe teritoriul nostru. MAE reiterează importanţa deosebită a protejării infrastructurii maritime în Marea Neagră şi menţionează că războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva vecinului său suveran ameninţă securitatea generală a zonei Mării Negre, încălcând obligaţiile Rusiei în temeiul dreptului internaţional şi al convenţiilor internaţionale privind Marea Neagră.  

Șefa diplomației române scrie într-o postare pe X că două avioane F-16 ale Forţelor Aeriene Române au fost mobilizate de urgenţă, joi, către locul în care a fost detectată o dronă maritimă în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, parte a proiectului Neptun Deep.

„Locaţia se află în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile marine la est de oraşul Constanţa. Un avion F-16 al Forţelor Aeriene Române a atacat ţinta cu tunul de bord, lovind-o cu succes. Drona, care transporta explozivi, a fost ulterior distrusă complet de o echipă EOD a Pazei de Coastă a României”, arată Ţoiu. 

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Ea mai afirmă că Ministerul Apărării din România a anunţat că, prin canalul de consultare de urgenţă cu Ucraina, s-a stabilit că nu este vorba de o navă fără pilot ucraineană.

„Ministerul Afacerilor Externe din România reiterează importanţa deosebită a protejării infrastructurii maritime în Marea Neagră. Războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva vecinului său suveran ameninţă securitatea generală a zonei Mării Negre, încălcând obligaţiile Rusiei în temeiul dreptului internaţional şi al convenţiilor internaţionale privind Marea Neagră”, subiniază Oana Ţoiu. 

Ministrul anunţă că a informat aliaţii NATO cu privire la incidentele de astăzi legate de drone.

„România şi aliaţii vor continua să asigure protecţia teritoriului aliat şi a suveranităţii naţionale în aer, pe apă şi pe teritoriul nostru. Ca urmare a acestor riscuri crescânde, România şi partenerii aliaţi din regiune şi-au extins cooperarea în Marea Neagră pentru a acoperi operaţiunile de deminare, precum şi protecţia infrastructurii maritime”, mai scrie Oana Ţoiu în postare. 

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că o dronă marină a fost distrusă, joi, de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră.

Iniţial, el afirma că drona era încărcată cu explozibil, ulterior această informaţie fiind eliminată din postarea sa.

„Am primit confirmarea oficială că nu este de provenienţă ucraineană”, adaugă Miruţă.

Reprezentanţii Ministerului Apărării precizează că drona era în derivă. Radu Miruţă a revenit cu o postare „update”, în care a afirmat că a fost vorba despre o singură dronă, cea lovită din avion, iar aceasta avea explozibil.

Preşedintele Nicuşor Dan a felicitat Armata Română şi piloţii celor două avioane F-16 pentru distrugerea dronei marine din apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră şi a condamnat cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federaţiei Ruse.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că se desfăşoară o campanie de ameninţări din ce în ce mai intensă, care îi nelinişteşte pe cetăţeni şi urmăreşte să divizeze Uniunea.

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Editor : A.M.G.

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