România a obținut aprobarea oficială pentru PNRR revizuit. Ce înseamnă pentru economie

România a obținut joi, 13 noiembrie, aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles. Aprobarea vine după mai bine de un an de negocieri și dialog tehnic cu Comisia Europeană, purtate de trei guverne succesive.

România a încasat până acum 10,7 miliarde de euro din PNRR, iar până la finalul anului viitor se așteaptă o sumă similară, esențială pentru relansarea economică.

Structura noului plan: mai puține jaloane, investiții mai eficiente

Planul revizuit are o valoare totală de 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde sunt granturi și 7,84 miliarde împrumuturi.

Este construit pe șase cereri de plată, trei fiind deja depuse.

Numărul jaloanelor și țintelor a fost redus de la 518 la 390, fără scăderea ambiției reformelor asumate.

Revizuirea a vizat eliminarea investițiilor cu risc ridicat de neimplementare, trecerea unor proiecte performante din împrumuturi în granturi și introducerea unor investiții cu impact economic și social major, precum capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare sau achiziția de ambulanțe pentru DSU.

Aprobarea noului PNRR are un impact direct asupra economiei românești

Menținerea nivelului maxim de granturi înseamnă mai mulți bani nerambursabili și o presiune mai mică asupra bugetului de stat, ceea ce permite finanțarea investițiilor fără creșterea datoriei publice.

Simplificarea planului și reducerea numărului de jaloane fac proiectele mai ușor de implementat, accelerând lucrările de infrastructură, digitalizare, energie și sănătate.

Astfel, economia primește un impuls prin crearea de locuri de muncă, creșterea cererii în sectoare precum construcții, IT și transporturi și atragerea investițiilor private.

Totodată, introducerea unor proiecte noi, precum capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare sau achiziția de ambulanțe, susține sectoarele strategice și îmbunătățește capacitatea statului de a finanța dezvoltarea.

Per ansamblu, planul revizuit reduce riscul de a pierde fonduri europene și consolidează perspectivele de creștere economică în următorii ani.

Decizii ECOFIN și alte planuri aprobate

În aceeași reuniune, ECOFIN a aprobat și planurile PNRR revizuite ale Luxemburgului, Belgiei, Estoniei, Croației și Slovaciei.

Pe lângă acestea, discuțiile au vizat teme relevante pentru consolidarea economiei europene, precum reforma vamală și revizuirea Directivei privind impozitarea energiei.

Miniștrii de finanțe au ajuns la un acord privind introducerea unui tratament tarifar simplificat pentru vânzările la distanță și eliminarea pragului de 150 de euro pentru scutirea de taxe vamale.

România a susținut această schimbare, considerând-o o măsură necesară pentru combaterea subevaluării bunurilor vândute online și pentru reducerea pierderilor de venituri din taxe vamale și TVA.

Un alt punct important pe agenda ECOFIN a fost modificarea Directivei privind impozitarea produselor energetice și a energiei electrice, parte din pachetul „Fit for 55”.

