Live TV

România a obținut aprobarea oficială pentru PNRR revizuit. Ce înseamnă pentru economie

Data actualizării: Data publicării:
Grafică PNRR.
Din articol
Structura noului plan: mai puține jaloane, investiții mai eficiente Aprobarea noului PNRR are un impact direct asupra economiei românești Decizii ECOFIN și alte planuri aprobate

România a obținut joi, 13 noiembrie, aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles. Aprobarea vine după mai bine de un an de negocieri și dialog tehnic cu Comisia Europeană, purtate de trei guverne succesive.

România a încasat până acum 10,7 miliarde de euro din PNRR, iar până la finalul anului viitor se așteaptă o sumă similară, esențială pentru relansarea economică.

Structura noului plan: mai puține jaloane, investiții mai eficiente

Planul revizuit are o valoare totală de 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde sunt granturi și 7,84 miliarde împrumuturi.

Este construit pe șase cereri de plată, trei fiind deja depuse.

Numărul jaloanelor și țintelor a fost redus de la 518 la 390, fără scăderea ambiției reformelor asumate.

Revizuirea a vizat eliminarea investițiilor cu risc ridicat de neimplementare, trecerea unor proiecte performante din împrumuturi în granturi și introducerea unor investiții cu impact economic și social major, precum capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare sau achiziția de ambulanțe pentru DSU.

Aprobarea noului PNRR are un impact direct asupra economiei românești

Menținerea nivelului maxim de granturi înseamnă mai mulți bani nerambursabili și o presiune mai mică asupra bugetului de stat, ceea ce permite finanțarea investițiilor fără creșterea datoriei publice.

Simplificarea planului și reducerea numărului de jaloane fac proiectele mai ușor de implementat, accelerând lucrările de infrastructură, digitalizare, energie și sănătate.

Astfel, economia primește un impuls prin crearea de locuri de muncă, creșterea cererii în sectoare precum construcții, IT și transporturi și atragerea investițiilor private.

Totodată, introducerea unor proiecte noi, precum capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare sau achiziția de ambulanțe, susține sectoarele strategice și îmbunătățește capacitatea statului de a finanța dezvoltarea.

Per ansamblu, planul revizuit reduce riscul de a pierde fonduri europene și consolidează perspectivele de creștere economică în următorii ani.

Decizii ECOFIN și alte planuri aprobate

În aceeași reuniune, ECOFIN a aprobat și planurile PNRR revizuite ale Luxemburgului, Belgiei, Estoniei, Croației și Slovaciei.

Pe lângă acestea, discuțiile au vizat teme relevante pentru consolidarea economiei europene, precum reforma vamală și revizuirea Directivei privind impozitarea energiei.

Miniștrii de finanțe au ajuns la un acord privind introducerea unui tratament tarifar simplificat pentru vânzările la distanță și eliminarea pragului de 150 de euro pentru scutirea de taxe vamale.

România a susținut această schimbare, considerând-o o măsură necesară pentru combaterea subevaluării bunurilor vândute online și pentru reducerea pierderilor de venituri din taxe vamale și TVA.

Un alt punct important pe agenda ECOFIN a fost modificarea Directivei privind impozitarea produselor energetice și a energiei electrice, parte din pachetul „Fit for 55”.

CITEȘTE ȘI: România își explică deficitul la Bruxelles. Ce înseamnă reuniunea ECOFIN pentru PNRR și banii europeni

Editor : andreea.dobra

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
2
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
bile de la loto
3
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
Petr Pavel
4
Președintele ceh avertizează NATO să răspundă la încălcările spațiului aerian: „Rusia...
Lansarea cu peripeții a robotului rusesc Aidol. F
5
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut...
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Digi Sport
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dani mocanu facebook
Dani Mocanu a fost lăsat acasă de justiția italiană. Manelistul va...
CSM
CSM anunță că sesizează CNCD și CNA, după declarațiile viceprimarului...
daniel david la o sedinta
Ministrul Educației critică dur dascălii. Daniel David: Profesorii...
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
Remus Ștefureac: Alegerile din București vor fi câștigate cu un scor...
Ultimele știri
Românii au printre cele mai scăzute venituri din UE. Salariile din România sunt de patru ori mai mici decât cele din Luxemburg
Ucraina, față în față cu o dilemă în timp ce Pokrovsk este pe punctul de a fi cucerit de ruși: să salveze vieți sau să continue lupta
Cum arată o tragere de noapte cu rachete Flamingo
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Alexandru Nazare ECOFIN 10 oct Luxemburg
România a obținut aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit la Bruxelles
alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete: „Investiţiile în spitale continuă. Nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe”
o persoana tine in mana bani
Blocul Național Sindical va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul va decide înghețarea salariului minim
bani in portofel
Nicușor Dan: Ne-ar plăcea ca salariile să fie mari, dar majorarea salariului minim poate să trimită oamenii în șomaj
nicusor dan
Nicușor Dan: De la o reconfigurare fiscală, se ajunge la efecte economice. E dureros la nivel personal, dar era necesară
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones pare aproape la fel de tânără ca Jenna Ortega, colega ei de 23 de ani. Apariția care a...
Cancan
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €...
Fanatik.ro
Cine sunt bugetarii vizați de restructurarea din administrația centrală. Coaliția a decis care va fi...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Primele fabuloase încasate de vedetele FCSB pentru parcursul din Europa League! Câţi bani au luat Tănase...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Tichete sociale suplimentare înainte de Crăciun. Cine le primeşte şi ce condiţii pun autorităţile
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Cluburile din România au ales: număr nelimitat de mandate la șefia LPF! Cine a votat împotrivă
Pro FM
CRBL, despre despărțirea de soția sa: „Cea mai mare minciună este că mi-aș fi părăsit familia!” Ce spune...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Newsweek
CSM vrea o „tăiere” a pensiilor speciale care le-ar oferi pensii între 32.000 și 80.000 lei. Mai mari ca azi
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Morgan Freeman dezvăluie secretul longevității sale la 88 de ani. Sfatul primit de la Clint Eastwood care i-a...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA