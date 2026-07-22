Ministrul interimar de Externe Oana Ţoiu a afirmat că România plătea chirie pentru ambasada din Libia, deşi, din 2014, nu mai lucrează diplomaţi români în clădirea respectivă, astfel că acel contract a fost închis. Oana Ţoiu a precizat că în total statul român a achitat în aceşti 12 ani peste 400.000 de dolari pentru ambasada din Libia.

„Am identificat în Libia, acolo aveam contract de chirie atât pentru ambasadă, cât şi pentru reşedinţă, însă noi nu mai avem echipă în teren din 2014. Avem ambasador, dar care a fost relocat la Tunis în momentul în care au crescut riscurile”, a declarat la Euronews România, marți seară, ministrul interimar de Externe Oana Ţoiu.

Ea a precizat că a decis închiderea acestor contracte: „Practic, în ultimii 12 ani au fost plătiţi peste 400.000 de dolari”.

Ea a explicat că în această perioadă nu a existat activitate în spaţiile respective din Libia, dar că statul român a plătit chirie.

„Este foarte important, însă, să clarificăm - şi nu vorbim de practica Ministerului Afacerilor Externe din România, ci şi a altora. În momentul în care ai o situaţie cu un risc crescut într-o ţară, nu închizi imediat chiriile. Aştepţi să vezi ce se întâmplă. Speranţa este de obicei să te poţi întoarce cu echipa respectivă într-un timp rezonabil. Evident, 12 ani e prea mult din acest punct de vedere. E nerezonabil”, a afirmat Oana Ţoiu.

Ea a precizat că, atunci când situaţia de securitate va permite, România va avea din nou echipă de diplomaţi în Libia, caz în care va închiria o nouă clădire.

Totodată, ministrul interimar de Externe a afirmat că instituţia pe care o conduce face o analiză privind clădirile şi terenurile în ţările în care funcţionează ambasade ale României.

„Noi avem în acest moment cu totul 200 de clădiri şi terenuri în peste 50 de ţări. Vorbim exclusiv acum de proprietatea statului român. 123 de clădiri, 77 de terenuri, evident, în anumite cazuri cele două se suprapun. Valoarea totală a patrimoniului pe care România îl are prin Ministerul Afacerilor Externe, în afara teritoriului României, depăşeşte patru miliarde, deci vorbim de o responsabilitate mare. Am realizat în această evaluare că avem o şansă de a salva din banii publici chiar şi peste cinci milioane de euro anual, dacă în ţări în care avem clădirile noastre facem proiectele necesare pentru renovare”, a afirmat Oana Ţoiu.

Ea a afirmat că la Washington România deţine o clădire proprietate a statului, dar că acel imobil necesită renovare şi că ţara noastră a contractat chirii atât pentru ambasadă, cât şi pentru reşedinţă.

„În Washington, de exemplu, avem o clădire proprietate a statului român, unde inclusiv autorităţile din Washington ne-au semnalat de-a lungul timpului că sunt probleme dacă nu e renovată clădirea. Şi atunci, colegii practic ce-au făcut? Anterior mandatului meu, au contractat chirii, atât pentru ambasadă, cât şi pentru reşedinţă. Reşedinţa este închiriată de la Departamentul de Stat de câţiva ani de zile. Însă, în aceşti ani era necesar să fie făcută şi renovarea spaţiilor respective”, a declarat Oana Ţoiu.

Totodată, șefa diplomației române a mai spus că a fost prioritizat un plan de investiţii, ea afirmând că şi la Bruxelles clădirea proprie trebuie renovată, astfel încât să avem reprezentanţa noastră permanentă acolo.

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Editor : Ș.R.