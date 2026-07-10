Corveta din clasa HISAR „Contraamiral August Roman” (261) a fost livrată în termen de şase luni de la semnarea contractului cu compania turcă Asfat şi a intrat în dotarea Forţelor Navale Române, aceasta fiind prima navă de luptă nouă de mari dimensiuni, care se alătură flotei în peste trei decenii. Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat vineri, după acostarea în Portul Constanţa, că „este un lucru fantastic care s-a întâmplat pentru Armata Română, după 35 de ani”.

„Cooperarea strategică dintre Turcia şi România în domeniul industriei de apărare a atins o nouă etapă. În urma Acordului interguvernamental (Government-to-Government) semnat în decembrie 2025, corveta din clasa HISAR 'Contraamiral August Roman' (261) a fost livrată în termen de şase luni de la semnarea contractului şi a intrat în dotarea Forţelor Navale Române - prima navă de luptă nouă, de mari dimensiuni, care se alătură flotei în peste trei decenii.

Livrată sub coordonarea Asfat, nava 'Contraamiral August Roman' oferă Forţelor Navale Române o platformă modernă, multifuncţională, pentru o gamă largă de misiuni - supraveghere, recunoaştere, patrulare, interdicţie maritimă şi căutare-salvare, precum şi operaţiuni de suprafaţă, antiaeriene şi antisubmarine, inclusiv operarea unui elicopter îmbarcat”, se arată într-un comunicat al companiei, citat de Agerpres.

Nava intră în serviciu într-o configuraţie operaţională iniţială şi este proiectată pentru o dezvoltare graduală a capabilităţilor, permiţând integrarea unor sisteme de luptă şi de senzori suplimentare pe parcursul duratei sale de serviciu.

Cu ce este echipată nava

Cu o lungime de aproximativ 99,5 metri şi un deplasament de circa 2.300 de tone, la o viteză maximă de peste 24 de noduri, nava este echipată cu un tun principal de 76 mm, staţii de armament operate de la distanţă, un radar de control al focului cu senzor electro-optic integrat, sisteme de război electronic, un sonar montat în cocă şi o suită de comunicaţii integrată, interoperabilă NATO.

„Într-o perioadă în care termenele de livrare în proiectele din industria de apărare se întind adesea pe mai mulţi ani, livrarea acestei nave - în termen de şase luni de la semnarea contractului interguvernamental - a demonstrat încă o dată nivelul avansat atins de industria turcă de construcţii navale în inginerie, integrare, producţie şi management de proiect şi a confirmat fiabilitatea Turciei ca partener internaţional de apărare care îşi îndeplineşte angajamentele la timp.

Intrarea unei nave noi în serviciul Forţelor Navale reprezintă un pas concret care întăreşte capacitatea de apărare în Marea Neagră, aşa cum au subliniat autorităţile române, care încadrează această achiziţie drept o contribuţie directă la protecţia infrastructurii maritime şi energetice critice a ţării, inclusiv a activelor offshore din Marea Neagră. Această livrare are o semnificaţie aparte pentru securitatea Mării Negre”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, Turcia şi România nu sunt doar două state riverane Mării Negre, ci şi doi aliaţi strategici care împărtăşesc responsabilităţi comune de securitate pe flancul estic al NATO. Într-un mediu regional care necesită o solidaritate sporită, o reacţie rapidă şi o capacitate de apărare sustenabilă, acest proiect consolidează şi mai mult cooperarea de apărare dintre cele două ţări.

„O reflectare concretă a cooperării solide de apărare dintre Turcia şi România”

„Această livrare reprezintă o reflectare concretă a cooperării solide de apărare dintre Turcia şi România. În calitate de ASFAT, sub garanţia Ministerului Apărării Naţionale al Republicii Turcia, suntem mândri să contribuim la arhitectura de securitate a regiunii noastre şi să consolidăm şi mai mult parteneriatul nostru strategic cu România”, a declarat Musa Heybet, ministrul adjunct al Apărării Naţionale al Republicii Turcia şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al Asfat, citat în comunicat.

Distanţa de aproximativ 180 de mile marine dintre Portul Constanţa şi Istanbul face din Turcia un partener natural şi avantajos pentru România în domeniul platformelor navale. Această proximitate geografică oferă avantaje semnificative pentru Forţele Navale Române în ceea ce priveşte sprijinul logistic, mentenanţa şi reparaţiile, modernizarea, instruirea, aprovizionarea cu piese de schimb şi sustenabilitatea operaţională.

„Livrarea corvetei 'Contraamiral August Roman' într-un interval de timp atât de scurt demonstrează capacitatea de management de proiect a Asfat, forţa sa inginerească şi angajamentul faţă de partenerii internaţionali. Ne bucurăm să vedem această platformă modernă alăturându-se dotării Forţelor Navale Române şi vom continua să contribuim la capabilităţile operaţionale ale ţărilor prietene şi aliate”, a afirmat, la rândul său, directorul general al Asfat, Mustafa Ilbaş.

Asfat Inc. este o companie din industria de apărare afiliată Ministerului Apărării Naţionale al Republicii Turcia şi deţinută integral de stat. Compania desfăşoară activităţi de proiectare, producţie, mentenanţă, reparaţii, modernizare, sprijin logistic şi export pentru platforme terestre, navale şi aeriene.

Miruță: „E un lucru fantastic pentru Armata Română”

Miruţă s-a întors în România, după participarea la Summit-ul de la Istanbul, la bordul noii corvete ce a fost cumpărată de statul român din Turcia.

„E un semn de respect pentru militarii Armatei Române şi o ocazie care s-a potrivit, fiindcă data plecării de la Summit-ul de la Ankara a coincis cu data plecării acestei corvete pe drumul spre România. E un lucru fantastic care s-a întâmplat pentru Armata Română, văzând o corvetă nouă care intră în dotarea Armatei Române după 35 de ani.

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S-a întâmplat această achiziţie pentru că eu sunt preocupat ca tot ceea ce achiziţionăm să se construiască cât de mult se poate în România, însă este un balans pe care trebuie să-l echilibrăm, fiindcă pentru unele dintre asumările pe care noi le avem, atât la nivel NATO, cât şi la nivel european, este nevoie să avem capabilităţi mai repede. Această corvetă a fost livrată în mai puţin de şase luni”, a declarat ministrul Apărării.

Conform acestuia, celelalte patru nave pe care Armata Română le-a contractat vor fi construite în România, cu aproape un miliard de euro.

„Sunt toate ingredientele pe masă”

„Având în vedere decizia pe care am luat-o şi secvenţa care va duce acolo, cu a construi cele patru nave la Şantierul Naval de la Mangalia - 2 Mai, preocuparea mea este ca prin această comandă de patru nave, aproape un miliard de euro, Şantierul Naval de la Mangalia 2 Mai să devină din nou competitiv. Avantajul adiţional este că suntem ţară membră a Uniunii Europene. Este cel mai mare şantier dintre ţările membre ale Uniunii Europene.

Şi da, dacă vom reuşi, statul român va reuşi şi un management performant pentru acest şantier. Pare că sunt toate ingredientele pe masă, linie tehnologică necesar performantă, comenzi din partea statului român, producţie în România. Dacă după derularea unui miliard de euro prin acest şantier, el nu va reuşi să supravieţuiască şi în afara acestor patru comenzi, nu mai e vina nimănui, decât a statului, care nu reuşeşte să gestioneze un management competitiv”, a spus Radu Miruţă.

El a afirmat că, odată cumpărată din Turcia, cu 223 de milioane de euro, corveta urmează să fie dotată cu echipamente militare prin programul de finanţare europeană Safe.

„Deci, faţă de cele 223 de milioane de euro cât a costat această corvetă, ea urmează să mai primească capabilităţi de luptă aeriană la joasă altitudine, urmează să primească capabilităţi de luptă antisubmarin. Şi urmează acea capabilitate foarte discutată, rachetele acelea navă navă de la NSM. Acestea costă vreo 47 de milioane de euro în total. Urmează, în estimarea mea, şapte - zece luni de zile ca ele să poată începe să fie montate (...). Se vor monta la cheu pentru că nava este pregătită. (...) Există deasupra o platformă pregătită pentru a se monta aceste capabilităţi şi e necesar să se întâmple cât mai repede”, a mai spus ministrul Apărării Naţionale.

Editor : C.S.