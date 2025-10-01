Greii Europei pun la cale planul în caz de război cu Rusia. Discuțiile sunt în plină desfășurare la Copenhaga. Totul, în contextul provocărilor rusești tot mai dese la adresa Occidentului. Cel mai nou incident a avut loc în Germania, unde un roi de drone suspecte a fost surprins deasupra unor puncte strategice de infrastructură. De altfel, cea mai nouă ipoteză este că Vladimir Putin ar lansa toate aceste aparate de zbor fără pilot de pe o flotă fantomă.

La reuniunea informală de securitate de la Copenhaga participă și președintele Nicușor Dan, alături de consilierul său pe teme de siguranță națională. De altfel, Cristian Diaconescu a dezvăluit, în exclusivitate la Digi24, că țările de pe flancul estic lucrează la o reacție comună de apărare care să funcționeze ca un soi de scut în fața oricărei amenințări. Interviul integral va fi difuzat sâmbătă, la ora 14:00, la emisiunea „În fața ta”.

„Trebuie să se treacă la hot power. Vă dau, oarecum în premieră o serie de exemple, se va numi proiectul Octopus. Această caracatiță care va însemna un zid de protecție al statelor nord-atlantice împotriva incursiunilor dronelor, avioanelor, diverselor elemente care la un moment dat pot genera probleme de securitate prin încălcare dreptului internațional”, spune Cristian Diaconescu.

„Omogenitatea reacției militare va fi aceeași. De la Marea Baltică la Marea Neagră”, a subliniat consilierul prezidențial.

Întrebat dacă NATO va doborî tot ce trece prin spațiul său aerian, Cristian Diaconescu a infirmat acest lucru.

„Nu NATO va da jos tot ceea ce trece prin spațiul alianței, ci statele, fiecare dintre ele, aflate sau puse în fața unor astfel de interferențe și vor reacționa militar. Dar nu Alianța Nord-Atlantică în sine”, a explicat Diaconescu.

