România află în sfârșit când poate începe producția locală de obuziere K9 Thunder, în valoare de 1 miliard de dolari

România a comandat 54 de obuzierele autopropulsate K9 de la firma din Coreea de Sud Hanwha, dintre care 36 vor fi asamblate local, în conformitate cu termenii de localizare

În iulie 2024, România a plasat o comandă considerabilă de obuziere autopropulsate K9 din Coreea de Sud, în valoare de 920 de milioane de dolari. În cadrul acestui acord, țara va primi 54 de obuziere autopropulsate K9, 36 de vehicule suplimentare K10 pentru realimentarea cu muniție și o cantitate de muniție.

Contractul include, de asemenea, localizarea producției în România.

Au apărut noi termene de livrare mai clare, relatează Defense Romania, care a vizitat fabrica Hanwha din Coreea de Sud, informează Defense Express. Vizita a marcat aparent începutul producției pentru primul lot în cadrul contractului românesc, sudarea primelor plăci de oțel pentru primele cinci K9-uri începând la fabrica din Changwon, în sudul Coreei.

18 în Coreea, 36 în România

În total, 18 obuziere vor fi produse în Coreea și sunt programate pentru livrare în cursul anului 2026. Celelalte 36 de vehicule vor fi fabricate în România, unde Hanwha construiește o fabrică în Petrești, la aproximativ 50 km vest de București. Această fabrică urmează să înceapă să funcționeze în primăvara anului 2027.

Conform estimărilor, aproximativ 80% din valoarea contractului va rămâne în economia românească. Hanwha menționează, de asemenea, că principala sa fabrică din Coreea poate produce până la 200 de K9 pe an, cu o capacitate extensibilă la 240 de unități, astfel încât localizarea în România nu este determinată de un blocaj de producție în Coreea.

„Este puțin probabil ca România să atingă viteze de asamblare comparabile pe plan intern”, comentează publicația.

Un „bestseller”

Până în prezent, au fost construite peste 2.400 de K9; sistemul este un bestseller ales de zece țări, dintre care șase sunt membre NATO. K9 este un obuzier autopropulsat clasic cu șenile de 155 mm/calibru 52, caracterizat printr-un grad ridicat de digitalizare și mecanizare.

Pentru România, comanda răspunde unei nevoi critice de modernizare a flotei sale de artilerie autopropulsată, care în prezent constă doar din aproximativ 40 de obuziere 2S1 Gvozdika de 122 mm și variante Model 89 construite sub licență.

