Live TV

România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”

Data actualizării: Data publicării:
ranca-transalipna

Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, o Hotărâre de Guvern prin care oraşul Novaci, incluziv zona Rânca, a fost declarat staţiune turistică de interes naţional. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, crede că Rânca este „unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”.

Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, Hotărârea de Guvern privind aprobarea atestării ca staţiune turistică de interes naţional a oraşului Novaci, judeţul Gorj, a unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes local şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice.

„Novaciul şi Rânca au fost declarate astăzi staţiune turistică de interes naţional. Rânca este, pentru mine, unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească. Are o frumuseţe care îţi taie respiraţia, potenţial imens, dar şi nevoie de dezvoltare reală, de atenţie şi de investiţii. Astăzi am făcut un pas important în direcţia asta: Guvernul, a aprobat hotărârea pe care am iniţiat-o, prin care oraşul Novaci, inclusiv zona Rânca, devine staţiune turistică de interes naţional”, a scris, pe Facebook, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă.

Originar din Novaci, Miruţă afirmă că a avut „o emoţie suplimentară” să fie ministrul a cărui semnătură se află pe documentul caere atestă oraşul ca fiind staţiune de interes naţional.

Ministrul explică ce înseamnă concret staţiune de interes naţional:
• Acces prioritar la finanţări guvernamentale şi europene;
• Prioritate pentru proiecte de infrastructură;
• Creşterea atractivităţii pentru investitori;
• Promovare naţională şi internaţională;
• Dezvoltare locală şi un nivel de trai mai bun pentru oameni.

„E o veste bună pentru Gorj, pentru turismul românesc şi pentru toţi cei care cred că România merită să-şi pună în valoare locurile cu adevărat speciale. Novaciul şi Rânca urcă, în sfârşit, acolo unde merită”, a mai scris ministrul.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
d trump saluta de pe scara air force one
2
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
ciprian ciucu in studioul digi24
3
Ciucu: Procentul propus pentru pensiile magistraților e maximal în UE. Dacă fixezi la...
trupe sua romania mihail kogalniceanu
4
Fost șef al Armatei Române: Reducerea prezenței militare americane ar trebui să ne...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
5
Trei persoane reținute în dosarul privind explozia blocului din Rahova: un angajat...
Are o fiică de 70 de ani, un fiu de 5 ani și patru prieteni, însă doar unul mai e în viață. I-a spus soției ultima dorință
Digi Sport
Are o fiică de 70 de ani, un fiu de 5 ani și patru prieteni, însă doar unul mai e în viață. I-a spus soției ultima dorință
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Piggybank Money Investment Schedule And Business
Condiția minimă pentru a lua salariu la o companie de stat: o ședință...
militar ucrainean cu o arma in maini
Arme din Canada au ajuns în posesia trupelor din Rusia, în ciuda...
sorin grindeanu si ilie bolojan
PNL contraatacă PSD cu legea Nordis, ca răspuns la chemarea lui Ilie...
guvern republica moldova fb
Noul Guvern de la Chișinău a fost învestit. Cine face parte din...
Ultimele știri
Donald Trump s-a decis: nu atacă terestru Venezuela. Armata SUA a lovit recent cel puţin 15 nave în Caraibe şi în estul Pacificului
Șeful Jandarmilor din București, schimbat din funcție la o zi după amenda de la Colectiv. Cine este noul director general pe Capitală
Olguța Vasilescu, nemulțumită de cum funcționează guvernul: Bolojan vrea neapărat disponibilizări, facturi PNRR neplătite de 6-7 luni
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alin burcea_anat fb
Reacția agențiilor de turism, după ce Radu Miruță a denunțat „ţepele” date clienților: Afirmații nefondate, populiste, greşite juridic
lukoil-petrotel
Ce se întâmplă cu Lukoil în România, după ce Trump face ce n-a reușit Bruxelles-ul: să scoată țițeiul rusesc din Europa
A drone view shows flooded buildings and cars in Elenite
Locuitorii din stațiunea bulgară Elenite avertizează asupra riscului de epidemie, după devastarea produsă de furtună
inundatii salina praid parau corund
Conducerea Salrom a fost demisă, a anunțat ministrul Economiei: „Bătaia de joc s-a încheiat”
radu miruta praid
Miruță, după concluziile privind dezastrul de la Praid: Am cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia. Au refuzat. I-am dat în judecată
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Fanatik.ro
Ce s-a ales de una dintre cele mai mari rivale ale Simonei Halep. La 35 de ani, a făcut anunțul surprinzător...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul...
Adevărul
Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii
Playtech
Cum să transformi resturile de dovleac în îngrășământ natural, potrivit experților în grădinărit
Digi FM
Caz revoltător în Gorj. Doi tineri și-au vândut copilul de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro. Ce au făcut cu...
Digi Sport
Andrew Tate i-a furat funcția de președinte și a făcut anunțul la care nimeni nu se aștepta! ”N-a fost o...
Pro FM
Lili Sandu, spectaculoasă la 46 de ani. Doar în dresuri, body decoltat și pantofi cu toc cui, bruneta...
Film Now
Scandalul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, departe de a se fi terminat. Actorul cere instanței acces la...
Adevarul
O rachetă dezvoltată în secret de Moscova ar fi determinat retragerea SUA din tratatul INF. Arma a fost...
Newsweek
Mica Recalculare a pensiilor. Un pensionar a dat 1.200 lei pe adeverințe și a primit 80 lei în plus
Digi FM
Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Sylvester Stallone, despre filmul în care a jucat și care „a prezis viitorul”. Pelicula face ravagii chiar și...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles