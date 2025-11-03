România cumpără 18 aeronave F-16 de la Olanda cu un preţ simbolic de un euro, pentru instruirea piloților NATO la Fetești

Ministerul Apărării Naționale a semnat luni contractul pentru achiziția a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon de la Guvernul Olandei, la un preț simbolic de 1 euro. Noile aparate vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruirea piloților NATO și ucraineni în cadrul Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești, care devine un hub regional al aviației aliate.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat, luni, că a fost semnat contractul pentru achiziţia a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos.

„Ministerul Apărării Naţionale a semnat astăzi contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos. Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Feteşti, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloţilor din statele membre NATO şi partenere”, a transmis, luni, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Potrivit acestuia, cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire, o parte din locurile din program fiind dedicate pregătirii piloţilor ucraineni, iar achiziţia se face la un preţ simbolic de 1 euro.

„Este o investiţie inteligentă în pregătire, cooperare şi viitor. Acest proiect reflectă încrederea partenerilor noştri olandezi şi recunoaşterea profesionalismului Forţelor Aeriene Române. Le mulţumesc tuturor celor implicaţi - echipelor tehnice, experţilor în achiziţii şi partenerilor olandezi - pentru seriozitatea şi ritmul cu care au dus la bun sfârşit acest proces”, a mai transmis ministrul Apărării. Acesta mai anunţă că „România continuă să investească în apărare, în parteneriate solide şi în oameni bine pregătiţi”.

Potrivit ministrului, „F-16 înseamnă siguranţă, cooperare şi un pas mai aproape de următoarea etapă: integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forţelor Aeriene Române”.

