România devine a doua ţară din lume cu acces în timp real la o platformă americană cu soluții anti-dronă. Anunțul lui Radu Miruță

Radu Miruță și Daniel P. Driscoll. Foto: Facebook/ Radu Miruță

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, şi secretarul Forţelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, Daniel P. Driscoll, au semnat, luni, un document care permite României accesul la platforma americană Counter-UAS Marketplace - un instrument modern care ne oferă acces rapid la peste 1.600 de soluţii anti-dronă.

„Am semnat astăzi alături de Daniel P. Driscoll, Secretarul Forţelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, o scrisoare de intenţie pentru cooperarea în domeniul dronelor şi al sistemelor anti-dronă. România devine a doua ţară din lume, după Marea Britanie, cu acces în timp real la platforma americană Counter-UAS Marketplace - un instrument modern care ne oferă acces rapid la peste 1.600 de soluţii anti-dronă şi scurtează semnificativ timpul de reacţie şi achiziţie”, a anunțat, luni seară, ministrul Apărării, Radu Miruţă.

Potrivit acestuia, pe Flancul Estic, timpul face diferenţa.

„Chiar şi într-un context economic dificil, am crescut bugetul pentru apărare (...) Parteneriatul cu Statele Unite nu este doar un simbol. Este o garanţie reală de securitate. Iar România nu este doar un beneficiar de securitate. Este un partener serios, care contribuie, livrează şi oferă predictibilitate”, a mai transmis Miruţă.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Apărării, programul vizitei a inclus şi o întrevedere cu şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, care a evidenţiat importanţa cooperării cu Statele Unite ale Americii pentru securitatea regională şi consolidarea Flancului Estic.

„Cooperarea cu Armata Statelor Unite ale Americii reprezintă un pilon esenţial al securităţii regionale, iar dialogul cu Secretarul pentru Forţe Terestre, Daniel P. Driscoll, confirmă angajamentul comun pentru întărirea posturii de apărare pe Flancul Estic. Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii rămâne fundamental pentru adaptarea rapidă la noile provocări de securitate”, a declarat generalul Gheorghiţă Vlad.

Platforma Counter-UAS Marketplace este o iniţiativă americană, concepută ca un instrument digital care permite identificarea şi achiziţia rapidă de soluţii anti-dronă adaptate cerinţelor operaţionale.

Aceasta oferă acces la un catalog extins, aflat în continuă actualizare, ce include peste 1.600 de echipamente şi sisteme, contribuind la eficientizarea proceselor de achiziţie prin reducerea duratei procedurilor tradiţionale de contractare din domeniul apărării.

EXCLUSIV Radu Miruță vrea un soft antidrone după evenimentele din aceste zile de la Tulcea și Galați. Provocările cu care se confruntă MApN

