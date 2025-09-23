Live TV

România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în UE. Sondaj Inscop

Data publicării:
Maia Sandu și Nicușor Dan
Foto Profimedia
Din articol
De cine depinde integrarea europeană a Moldovei „Îmbunătățirea relațiilor bilaterale”

Conform unui sondaj Inscop Research, 7 din 10 români cred că România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană.

72.8% dintre români consideră că România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană (față de 56.3% în iulie 2015), în timp ce 16.5% sunt de părerea contrarie (față de 29.6% în iulie 2015), iar 10.7% nu știu sau nu răspund.

Cred că România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană: 69% dintre votanții PSD, 85% dintre votanții PNL, 79% dintre votanții USR și 72% dintre cei ai AUR, respectiv 76% dintre bărbați și 70% dintre femei, 63% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 75% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 69% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 79% dintre cei peste 60 de ani, 62% dintre persoanele cu educație primară, 78% dintre cei cu educație medie, 73% dintre cei cu educație superioară, 76% din locuitorii din București, 75% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 78% dintre cei din urbanul mic și 68% din rural, respectiv 73% dintre angajații la stat și 77% dintre cei care lucrează la privat.

Consideră că România NU face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană: 12% dintre votanții PSD, 9% dintre votanții PNL, 12% dintre votanții USR și 22% dintre cei ai AUR, respectiv 17% dintre bărbați și 16% dintre femei, 28% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 13% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 18% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 12% dintre cei peste 60 de ani, 27% dintre persoanele cu educație primară, 13% dintre cei cu educație medie, 11% dintre cei cu educație superioară, 10% din locuitorii din București, 14% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 15% dintre cei din urbanul mic și 20% din rural, respectiv 19% dintre angajații la stat și 14% dintre cei care lucrează la privat.

Citește și

Cei mai mulți români sunt gata să voteze un partid nou. Sondaj Inscop

De cine depinde integrarea europeană a Moldovei

40.4% dintre respondenți consideră că integrarea europeană a Republicii Moldova depinde mai mult de ajutorul României și al altor state europene (față de 46% în iulie 2015). 50.9% cred că integrarea europeană a Republicii Moldova depinde mai mult de voința cetățenilor și politicienilor din Republica Moldova de a merge pe drumul integrării (față de 40.5% în iulie 2015). Ponderea non-răspunsurilor este de 8.7%.

Consideră că integrarea europeană a Republicii Moldova depinde mai mult de ajutorul României și al altor state europene: 48% dintre votanții PSD, 41% dintre votanții PNL, 38% dintre votanții USR și 46% dintre cei ai AUR, respectiv 40% dintre bărbați și 41% dintre femei, 50% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 39% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 42% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 36% dintre cei peste 60 de ani, 49% dintre persoanele cu educație primară, 40% dintre cei cu educație medie, 31% dintre cei cu educație superioară, 35% din locuitorii din București, 45% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 38% dintre cei din urbanul mic și 40% din rural, respectiv 40% dintre angajații la stat și 44% dintre cei care lucrează la privat.

Cred că integrarea europeană a Republicii Moldova depinde mai mult de voința cetățenilor și politicienilor din Republica Moldova de a merge pe drumul integrării: 43% dintre votanții PSD, 56% dintre votanții PNL, 59% dintre votanții USR și 47% dintre cei ai AUR, respectiv 53% dintre bărbați și 49% dintre femei, 45% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 53% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 47% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 56% dintre cei peste 60 de ani, 35% dintre persoanele cu educație primară, 54% dintre cei cu educație medie, 64% dintre cei cu educație superioară, 55% din locuitorii din București, 48% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 56% dintre cei din urbanul mic și 49% din rural, respectiv 55% dintre angajații la stat și 50% dintre cei care lucrează la privat.

„Îmbunătățirea relațiilor bilaterale”

„Datele Barometrului Informat.ro-INSCOP arată o creștere semnificativă, în ultimii 10 ani, a procentului celor care cred că România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de aderare la Uniunea Europeană. Este o percepție care reflectă îmbunătățirea semnificativă a relației bilaterale în ultimul deceniu, pe fondului sprijinului consistent al României pentru proiectul european al Republicii Moldova. Pe de altă parte, crește semnificativ și ponderea celor care cred că integrarea europeană a Republicii Moldova depinde mai mult de voința cetățenilor și a politicienilor din Basarabia de a merge pe drumul integrării, decât de ajutorul României sau al altor state europene. Acest tip de percepție atrage atenția asupra importanței istorice a votului de la alegerile parlamentare care va avea loc duminica viitoare, un vot esențial pentru bunăstarea și securitatea tuturor cetățenilor din Republica Moldova. Invențiile masive ale Rusiei în acțiuni hibride de destabilizare și deturnare a orientării europene a Republicii Moldova confirmă importanța crucială a scrutinului de duminică”, crede Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1.103 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
caseta audio banda magnetica
4
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu...
Angelina Jolie
5
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei
Digi Sport
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Salamina Grecia
Doi români au fost arestați în Grecia pentru spionarea bazei navale...
tanc francez
„UE va ocupa Republica Moldova”. Noua teorie a spionilor lui Vladimir...
fugarul emil ganj
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj...
vlad facebook
Șeful Armatei Române a vorbit cu omologul său ucrainean. Despre ce au...
Ultimele știri
Secetă pedologică extremă în sudul țării. Culturile de toamnă nu pot răsări iar fermierii își distrug utilajele în solul uscat
O misterioasă navă chineză a acostat de mai multe ori în Crimeea ocupată de Rusia, în ciuda sancțiunilor, manipulând transponderul
Ciprian Ciucu: „Deficitul real al României este astăzi de cca. 10% din PIB”. Ce spune despre cei care cântă prohodul guvernului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Andrius-Kubilius
România și alte șase țări UE participă la dezbaterea privind „zidul de drone”. Slovacia și Ungaria, excluse de la discuțiile inițiale
tineri la interviu pentru loc de munca
Patru din 10 români apți de muncă nu lucrează. Unii pentru că nu vor, alții pentru că nu găsesc: „Am depus 30 de CV-uri”
mircea lucescu si alexandru mitrita se bucura dupa un gol
Prima reacție a lui Mircea Lucescu, după ce Alexandru Mitriță a transmis că nu mai vine la națională, deși fusese convocat
Viktor Orban.
Viktor Orban respinge aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană: „Ungaria nu va permite UE să meargă la război”
mircea lucescu
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova și Austria. Dispar nouă jucători plus o mare surpriză
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte intră în Scorpion și tot ce era superficial dispare, iar ce contează iese la iveală. Patru zodii vor fi...
Cancan
Ea este femeia din Mihăilești, Giurgiu, ucisă de soț! Ela și-a presimțit moartea: Nu mă prinde 1 octombrie
Fanatik.ro
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Vestiarul FCSB, pe un butoi cu pulbere: „Ceva se întâmplă! Este clar că există şi o problemă acolo”
Adevărul
Planurile secrete ale Rusiei și Ungariei de a distruge România. Ajutorul neașteptat primit de români și...
Playtech
Octombrie aduce frig şi ploi. Prognoza meteo până pe 20 octombrie. Când sunt anunţate zile mai calde
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
Pro FM
Jon Bon Jovi, încă are "inima frântă" după plecarea lui Richie Sambora din trupă: "Era mâna mea dreaptă. Îl...
Film Now
Noi dezvăluiri despre decesul lui Mike Heslin. Ce acuzații li se aduc angajaților restaurantului în care se...
Adevarul
Autostrada cu tuneluri din vest prinde contur. Pasajul spectaculos de 1,1 kilometri se înalță la intrarea în...
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Sylvester Stallone a vrut să folosească AI pentru a juca într-un prequel al „Rambo”: Toată lumea a crezut că...
UTV
Tom Holland, dus de urgență la spital după un accident pe platoul „Spider-Man: Brand New Day”