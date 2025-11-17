„România în lumină”, proiectul social al Președinției, începe azi cu implicarea Mirabelei Grădinaru. Palatul Cotroceni, iluminat în mov

Administrația Prezidențială anunță lansarea unei serii de evenimente „România în lumină”, un proiect social menit să aducă în atenția publică teme precum sănătatea, educația, bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor și categoriilor vulnerabile. Inițiativa urmărește crearea unui cadru de dialog între autorității, organizații non-guvernamentale și comunitate pentru a identifica soluții concrete, conform News.ro.

Primul eveniment, organizat cu sprijinul Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan și cu participarea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, este dedicat Zilei Naționale a Copiilor Născuți Prematur.

Acest prim eveniment, organizat de Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați (ARNIS), în colaborare cu Administrația Prezidențială și Ministerul Sănătății, se va desfășura luni, 17 noiembrie, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, începând cu ora 15.30.

La Masa Rotundă pentru constituirea unui parteneriat intersectorial ce vizează asigurarea drepturilor la viață, sănătate și dezvoltare pentru nou-născuții cu risc, pe lângă Mirabela Grădinaru și Alexandru Rogobete, vor participa și medicul Cătălin Cîrstoveanu, preşedintele Comisiei de Neonatologie din cadrul MS, consilierul prezidenţial Diana Iancu, consilierul de stat Diana Pungă, reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, parlamentari din comisiile de specialitate, dar şi profesionişti din domeniul medical.

Luni seară, începând cu ora 18.20, pe Platoul Baroc, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culoarea mov, simbol al solidarităţii şi al speranţei pentru copiii născuţi prematur şi pentru familiile acestora.

Editor : A.M.G.