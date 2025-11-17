Live TV

„România în lumină”, proiectul social al Președinției, începe azi cu implicarea Mirabelei Grădinaru. Palatul Cotroceni, iluminat în mov

Data publicării:
mirabela-gradinaru-1-oct
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Foto: Administrația Prezidențială

Administrația Prezidențială anunță lansarea unei serii de evenimente „România în lumină”, un proiect social menit să aducă în atenția publică teme precum sănătatea, educația, bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor și categoriilor vulnerabile. Inițiativa urmărește crearea unui cadru de dialog între autorității, organizații non-guvernamentale și comunitate pentru a identifica soluții concrete, conform News.ro.

Primul eveniment, organizat cu sprijinul Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan și cu participarea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, este dedicat Zilei Naționale a Copiilor Născuți Prematur.

Acest prim eveniment, organizat de Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați (ARNIS), în colaborare cu Administrația Prezidențială și Ministerul Sănătății, se va desfășura luni, 17 noiembrie, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, începând cu ora 15.30.

La Masa Rotundă pentru constituirea unui parteneriat intersectorial ce vizează asigurarea drepturilor la viață, sănătate și dezvoltare pentru nou-născuții cu risc, pe lângă Mirabela Grădinaru și Alexandru Rogobete, vor participa și medicul Cătălin Cîrstoveanu, preşedintele Comisiei de Neonatologie din cadrul MS, consilierul prezidenţial Diana Iancu, consilierul de stat Diana Pungă, reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, parlamentari din comisiile de specialitate, dar şi profesionişti din domeniul medical.

Luni seară, începând cu ora 18.20, pe Platoul Baroc, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culoarea mov, simbol al solidarităţii şi al speranţei pentru copiii născuţi prematur şi pentru familiile acestora.

Citește și:

Mesajul Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la întâlnirea cu tinerii designeri la Romanian Fashion Week București

Președintele Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la un eveniment cultural din Capitală

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
Timisoara, Romania
4
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Digi Sport
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i...
oameni pe strada in bucuresti
Buget de criză în 2026. Cheltuieli tăiate după scumpiri: la ce...
Poliția Italia
„Schema italiană”. Țara în care tot mai mulți italieni își...
Nicușor Dan: „Am strâns multe materiale despre cazul Călin Georgescu...
Ultimele știri
Atac rusesc cu drone, în apropierea frontierei cu România. A fost emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea
Donald Trump: „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever”. SUA iau în calcul și includerea Iranului
SUA nu mai sunt inamicul publc nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cazul copilului mort după anestezie. Alexandru Rogobete: „Controlăm toate clinicile private. În câteva săptămâni, avem raportul final”
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Rogobete, despre acuzațiile tatălui fetiței care a murit la dentist: „Nu se încearcă nicio mușamalizare”. Ce arată datele preliminare
rogobete spital ploiesti
Echipamente medicale moderne zac nefolosite la Spitalul de Pediatrie Ploiești. Rogobete: „Primăria nu a instalat un transformator”
rogobete 2
Ministrul Sănătății, despre controalele din clinicile private: Am primit „n” telefoane. Nu am răspuns
alexandru rogobete
Propunerea ministrului Sănătăţii după cazul copilei moarte la dentist. Rogobete a lansat consultări în mediul online: Mi-a venit o idee
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămâna 16-22 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion aduce provocări pentru unele zodii și...
Cancan
El este polițistul din Giurgiu care și-a luat viața! Avea doar 24 de ani. A lăsat și un bilet de adio: ce...
Fanatik.ro
Ce indemnizație a solicitat la tribunal noul consilier de stat al lui Ilie Bolojan. Ce decizie s-a luat
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Temperatura ideală în casă ca să previi înghețarea țevilor în zilele geroase
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
De ce ar putea fi sancționat Diddy în închisoare. Cum își petrece timpul până la scurgerea pedepsei de 4 ani...
Film Now
Pamela Anderson, declarații inedite după ce a renunțat la machiaj: „Este o alegere, un exercițiu al...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Când intră pensiile pe card și prin poștă în decembrie? Care pensionari primesc 575 lei în plus?
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Soția lui Anthony Hopkins, convinsă că actorul ar avea autism. Starul de la Hollywood respinge diagnosticul...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu