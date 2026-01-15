Live TV

România intră pe harta crypto globală

Data actualizării: Data publicării:
Digi24 Articol susținut de BingX

BingX depășește 40 de milioane de utilizatori și alocă 300 de milioane de dolari în AI

BingX, unul dintre cele mai mari exchange-uri de criptomonede la nivel global și companie Web3 axată pe inteligență artificială, a depășit în 2025 pragul de 40 de milioane de utilizatori, dublându-și baza de clienți într-un singur an. Platforma a înregistrat, totodată, un volum maxim de tranzacționare pe 24 de ore de peste 26 de miliarde de dolari, consolidându-și poziția pe o piață crypto aflată într-un proces accelerat de maturizare.

Creșterea BingX reflectă o tendință mai amplă din industria activelor digitale, unde accentul începe să se mute de la simpla creștere a volumelor către educația financiară, protecția utilizatorilor și participarea responsabilă pe piețele crypto.

România, o regiune-cheie pentru adopția crypto

În acest context, România se conturează ca o piață tot mai relevantă pentru adopția activelor digitale, pe fondul interesului crescut pentru alternative la instrumentele financiare tradiționale. Pentru BingX, zona nu reprezintă doar o piață de expansiune, ci și un spațiu strategic pentru inițiative de educație financiară și dialog public despre crypto.

"România evoluează într-un ritm mai rapid decât multe piețe la nivel global în ceea ce privește adopția criptomonedelor și implicarea utilizatorilor, poziționându-se ca una dintre cele mai dinamice comunități crypto din lume", spune Vivien Lin, CPO BingX.

"Ceea ce îi diferențiază pe utilizatorii români este o mentalitate mai practică și orientată spre explorare. Comparativ cu utilizatorii de crypto din piețe mai mature sau saturate, românii tind să fie adoptatori timpurii, mai deschiși spre învățare și mai dispuși să experimenteze cu instrumente și platforme noi. Aceștia se implică în ecosistemul crypto dincolo de simpla deținere pasivă, manifestând un interes mai ridicat pentru înțelegerea tehnologiei, a cazurilor de utilizare practică și a inovației de produs. Educația și utilitatea în viața reală joacă un rol semnificativ în modelarea comportamentului lor, mai degrabă decât o abordare ghidată exclusiv de fluctuațiile de preț pe termen scurt" adaugă Vivien Lin.

Un exemplu în acest sens este susținerea primului talk-show educațional despre criptomonede difuzat în prime-time TV în România, un demers rar întâlnit în industria globală a exchange-urilor. Demersul reflectă interesul tot mai mare pentru aducerea educației financiare și a conceptelor Web3 într-un cadru mainstream, accesibil publicului larg, și pentru stimularea unui dialog public responsabil despre utilizarea activelor digitale, dincolo de speculație și volume de tranzacționare.

De ce se concentrează BingX pe educație și care este legătura cu investițiile în inteligența artificilă?

"Pe măsură ce piața crypto se maturizează, observăm o tranziție clară de la metrici axați exclusiv pe creștere către o participare responsabilă și decizii informate, având educația în centrul acestui proces. Utilizatorii de astăzi au nevoie de mai mult decât simplul acces la piețe. Au nevoie de context, înțelegere și instrumente care să îi ajute să navigheze complexitatea în siguranță. Aici se intersectează educația și inteligența artificială. Angajamentul nostru de 300 de milioane în AI nu vizează doar performanța sau viteza, ci mai ales oferirea de perspective mai clare pentru traderi, reducerea fricțiunilor și sprijinirea unor decizii mai bune. Instrumentele bazate pe AI pot ajuta utilizatorii să interpreteze datele de piață, să gestioneze riscul și să evite greșelile comune, în special în medii volatile. Inițiative precum susținerea unui talk-show educațional despre crypto în România reflectă aceeași filozofie la un nivel mai larg: aducerea conversațiilor despre crypto în zona mainstream, încurajarea unui dialog public informat și depășirea narațiunii centrate exclusiv pe speculație. Împreună, educația și inteligența artificială sunt fundamentale pentru construirea unui ecosistem crypto mai sustenabil și mai demn de încredere", conchide Vivien Lin, CPO BingX.

300 de milioane de dolari alocați dezvoltării inteligenței artificiale

BingX și-a asumat unul dintre cele mai ambițioase angajamente din industrie, investind 300 de milioane de dolari în integrarea inteligenței artificiale. Compania poziționează AI-ul drept motor central de creștere și a lansat deja două instrumente de tranzacționare bazate pe inteligență artificială, concepute pentru a îmbunătăți procesul decizional și eficiența tranzacționării pentru utilizatori.

Ce este BingX

Fondat în 2018, BingX este un exchange global de criptomonede și o companie Web3 specializată în inteligență artificială, care deservește peste 40 de milioane de utilizatori din întreaga lume. Platforma oferă o gamă completă de produse și servicii alimentate de AI, inclusiv tranzacționare spot, derivate și copy-trading, adresându-se utilizatorilor de toate nivelurile, de la începători la profesioniști. BingX își propune să ofere o experiență de tranzacționare sigură, inteligentă și orientată spre performanță și încredere.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
3
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
4
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
5
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
Acuzații grave: ”Ne-au umilit! Ne-au lovit foarte tare”. Gino Iorgulescu, ”pus la zid”: ”Mi-a zis în față”
Digi Sport
Acuzații grave: ”Ne-au umilit! Ne-au lovit foarte tare”. Gino Iorgulescu, ”pus la zid”: ”Mi-a zis în față”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
lei in portofel
De la 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare majorări de taxe și impozite. Ce se schimbă și cine plătește mai mult
North Korea flag and handcuffed computer mouse. Combating computer crime, hackers and piracy
Hackerii nord-coreeni au reușit să fure 2 miliarde de dolari în 2025. 60% din totalul mondial
hacker la laptop și telefon
Copiii care fură milioane de dolari cu un singur click. Foști hackeri dezvăluie cum comit tinerii infracțiuni cibernetice uriașe
monede bitcoin
Tranzacțiile cu criptomonede vor fi raportate la ANAF. Ce date vor ajunge la fisc și de când se aplică noile reguli
Persoane care beneficiază de scutire la plata impozitelor în 2025. Foto Shutterstock
CCR a validat pachetul fiscal: impozite mai mari la locuințe, terenuri, mașini și dividende din 2026. Cum vor fi afectați românii
Recomandările redacţiei
neptun deep
Avertismentul celui mai cunoscut comandor român: Rusia ar putea...
soldati germania
Germania a ordonat trimiterea de trupe în Groenlanda „din cauza...
Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe.
Cum ar putea fi scoși cetățenii români din Iran. Explicațiile...
Xi Jinping și Vladimir Putin
Cum vor reacționa Rusia și China, parteneri majori ai Teheranului, în...
Ultimele știri
Peste jumătate dintre europeni cred că urmează un mare război. Doar 16% mai consideră SUA un aliat (sondaj)
Donald Tusk îl critică pe Trump după afirmația că Zelenski ar fi un obstacol pentru pace: Rusia a respins planul, a lansat noi atacuri
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky spune că Bill Clinton "a scăpat mult mai ușor" decât ea după scandalul de la Casa Albă: "Un...
Cancan
Cătălin Măruță dă vestea momentului: 'Rămân implicat în Pro TV'
Fanatik.ro
Moarte suspectă în Rusia! Fotbalistul a fost găsit fără suflare pe stradă
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Cum poți vedea în timp real adăposturile care îți pot salva viața în caz de război în România. Aplicația este...
Adevărul
Cum s-a prăbușit economia iraniană în doar câteva luni. Falimentul care a declanșat spirala descendentă
Playtech
Perla turismului românesc de care sigur nu ai auzit. Piscina, ciubărul, munţii şi mâncarea delicioasă îi...
Digi FM
Părinții lui Mario Iorgulescu, reacții după interviul dat de tânăr: "E un băiat bolnav. Este foarte gravă...
Digi Sport
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
Pro FM
Fiica secretă a lui Freddie Mercury a murit din cauza unui cancer rar: "E cu tatăl ei iubit". Abia anul...
Film Now
Sărut sub luminițele de la patinoar. Keanu Reeves și Alexandra Grant, mai îndrăgostiți ca niciodată, pe...
Adevarul
Taxele și impozitele în 2026, poveste fără sfârșit. „Doar la Slatina vezi așa ceva: taxe de vorbești singur...
Newsweek
Un pensionar învinge Casa de Pensii și obține „valorificarea grupei a II-a în procent de 100%”. Cât ia în plus
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Goldie Hawn și Kurt Russell au plâns la vizionarea celui mai nou film al lui Kate Hudson. Tatăl ei vitreg...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...