România intră pe harta crypto globală

BingX depășește 40 de milioane de utilizatori și alocă 300 de milioane de dolari în AI

BingX, unul dintre cele mai mari exchange-uri de criptomonede la nivel global și companie Web3 axată pe inteligență artificială, a depășit în 2025 pragul de 40 de milioane de utilizatori, dublându-și baza de clienți într-un singur an. Platforma a înregistrat, totodată, un volum maxim de tranzacționare pe 24 de ore de peste 26 de miliarde de dolari, consolidându-și poziția pe o piață crypto aflată într-un proces accelerat de maturizare.

Creșterea BingX reflectă o tendință mai amplă din industria activelor digitale, unde accentul începe să se mute de la simpla creștere a volumelor către educația financiară, protecția utilizatorilor și participarea responsabilă pe piețele crypto.

România, o regiune-cheie pentru adopția crypto

În acest context, România se conturează ca o piață tot mai relevantă pentru adopția activelor digitale, pe fondul interesului crescut pentru alternative la instrumentele financiare tradiționale. Pentru BingX, zona nu reprezintă doar o piață de expansiune, ci și un spațiu strategic pentru inițiative de educație financiară și dialog public despre crypto.

"România evoluează într-un ritm mai rapid decât multe piețe la nivel global în ceea ce privește adopția criptomonedelor și implicarea utilizatorilor, poziționându-se ca una dintre cele mai dinamice comunități crypto din lume", spune Vivien Lin, CPO BingX.

"Ceea ce îi diferențiază pe utilizatorii români este o mentalitate mai practică și orientată spre explorare. Comparativ cu utilizatorii de crypto din piețe mai mature sau saturate, românii tind să fie adoptatori timpurii, mai deschiși spre învățare și mai dispuși să experimenteze cu instrumente și platforme noi. Aceștia se implică în ecosistemul crypto dincolo de simpla deținere pasivă, manifestând un interes mai ridicat pentru înțelegerea tehnologiei, a cazurilor de utilizare practică și a inovației de produs. Educația și utilitatea în viața reală joacă un rol semnificativ în modelarea comportamentului lor, mai degrabă decât o abordare ghidată exclusiv de fluctuațiile de preț pe termen scurt" adaugă Vivien Lin.

Un exemplu în acest sens este susținerea primului talk-show educațional despre criptomonede difuzat în prime-time TV în România, un demers rar întâlnit în industria globală a exchange-urilor. Demersul reflectă interesul tot mai mare pentru aducerea educației financiare și a conceptelor Web3 într-un cadru mainstream, accesibil publicului larg, și pentru stimularea unui dialog public responsabil despre utilizarea activelor digitale, dincolo de speculație și volume de tranzacționare.

De ce se concentrează BingX pe educație și care este legătura cu investițiile în inteligența artificilă?

"Pe măsură ce piața crypto se maturizează, observăm o tranziție clară de la metrici axați exclusiv pe creștere către o participare responsabilă și decizii informate, având educația în centrul acestui proces. Utilizatorii de astăzi au nevoie de mai mult decât simplul acces la piețe. Au nevoie de context, înțelegere și instrumente care să îi ajute să navigheze complexitatea în siguranță. Aici se intersectează educația și inteligența artificială. Angajamentul nostru de 300 de milioane în AI nu vizează doar performanța sau viteza, ci mai ales oferirea de perspective mai clare pentru traderi, reducerea fricțiunilor și sprijinirea unor decizii mai bune. Instrumentele bazate pe AI pot ajuta utilizatorii să interpreteze datele de piață, să gestioneze riscul și să evite greșelile comune, în special în medii volatile. Inițiative precum susținerea unui talk-show educațional despre crypto în România reflectă aceeași filozofie la un nivel mai larg: aducerea conversațiilor despre crypto în zona mainstream, încurajarea unui dialog public informat și depășirea narațiunii centrate exclusiv pe speculație. Împreună, educația și inteligența artificială sunt fundamentale pentru construirea unui ecosistem crypto mai sustenabil și mai demn de încredere", conchide Vivien Lin, CPO BingX.

300 de milioane de dolari alocați dezvoltării inteligenței artificiale

BingX și-a asumat unul dintre cele mai ambițioase angajamente din industrie, investind 300 de milioane de dolari în integrarea inteligenței artificiale. Compania poziționează AI-ul drept motor central de creștere și a lansat deja două instrumente de tranzacționare bazate pe inteligență artificială, concepute pentru a îmbunătăți procesul decizional și eficiența tranzacționării pentru utilizatori.

Ce este BingX

Fondat în 2018, BingX este un exchange global de criptomonede și o companie Web3 specializată în inteligență artificială, care deservește peste 40 de milioane de utilizatori din întreaga lume. Platforma oferă o gamă completă de produse și servicii alimentate de AI, inclusiv tranzacționare spot, derivate și copy-trading, adresându-se utilizatorilor de toate nivelurile, de la începători la profesioniști. BingX își propune să ofere o experiență de tranzacționare sigură, inteligentă și orientată spre performanță și încredere.

