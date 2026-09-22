Participarea la această sesiune a Adunării Generale a ONU este pentru România o oportunitate de a prezenta punctul de vedere al țării cu privire la securitatea regiunii în special şi de a fi în contact cu alţi lideri pe subiectele care ne interesează, a declarat luni seară, la New York, preşedintele Nicuşor Dan.

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Întrebat într-un briefing cu jurnaliştii români care sunt priorităţile la Adunarea Generală a ONU la care participă în această perioadă la segmentul de nivel înalt, Nicuşor Dan a dat de înţeles că principala prioritate este securitatea regiunii.

„Este o întâlnire anuală, dar care în acest an se preocupă foarte mult de zona de securitate, şi România, evident, trăieşte într-o regiune în care există provocări de securitate şi dorim să prezentăm poziţia României pe această chestiune şi, evident, să fim în contact cu alţi lideri ca să vedem cum putem să ne coordonăm, ca acţiunile noastre să ducă la stabilizarea regiunii”, a declarat şeful statului.

Întrebat despre cum vede diferenţa între ONU, criticată în mod repetat de preşedintele american Donald Trump, şi Consiliul pentru Pace iniţiat chiar de acesta, la a cărui reuniunea inaugurală a fost prezent în Statele Unite, preşedintele Dan a afirmat că fiecare format are meritul său.

„Sunt foarte multe formate. Recent am fost la două care tocmai s-au inaugurat - Iniţiativa Carpatică, formatul arctic. Sunt multe formate de discuţii, de colaborare internaţională, care încearcă să rezolve diverse probleme geopolitice. Asta este tot ce pot să spun. O să vedem care o să fie succesul Board of Peace (Consiliului pentru Pace). Noi vrem să respectăm ce-am promis acolo, în special pe chestiunea legată de copiii bolnavi din Fâşia Gaza. Mai mult, nu vreau să comentez”, a afirmat preşedintele Dan.

„Pentru noi, participarea la această sesiune a Adunării Generale este o oportunitate de a prezenta punctul nostru de vedere cu privire la securitatea regiunii, în special, şi de a fi în contact cu alţi lideri pe subiectele care ne interesează”, a mai spus preşedintele român.

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Editor : Ș.R.