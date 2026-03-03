Live TV

România îşi promovează oferta turistică la ITB Berlin: Via Transilvanica şi „Bunătăţi din Şpaisul Bănăţean”, în atenţia vizitatorilor

Data publicării:
targ de turism
Foto: Ministerul Turismului / Facebook

Via Transilvanica – „Drumul care uneşte”, prezentată la la Bursa Internaţională de Turism de la Berlin, unde standul României reuneşte 30 de co-expozanţi – agenţii de turism, hotelieri, asociaţii de profil, organizaţii de management al destinaţiei şi autorităţi locale.

„România este promovată, în perioada 3–5 martie a.c., la Bursa Internaţională de Turism (ITB Berlin), cel mai important târg internaţional dedicat industriei turismului. Participarea din acest an are ca obiectiv consolidarea prezenţei României pe piaţa germană – principala sursă de turişti străini pentru ţara noastră – şi este orientată către întâlniri de lucru, cooperare B2B şi încheierea de parteneriate comerciale”, anunţă Ministerul Economiei.

Standul României, organizat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), reuneşte 30 de co-expozanţi – agenţii de turism, hotelieri, asociaţii de profil, organizaţii de management al destinaţiei şi autorităţi locale.

În premieră, la standul României este prezentă Via Transilvanica – „Drumul care uneşte”. Proiectul este promovat la ITB Berlin ca exemplu de turism activ şi sustenabil, fiind evidenţiat potenţialul ţării noastre pentru drumeţii, ciclism şi experienţe în natură – segmente pentru care piaţa germană manifestă un interes constant.

Pe durata târgului, în stand sunt difuzate spoturi realizate de jurnalistul britanic Charlie Ottley, care pun în valoare patrimoniul cultural şi natural al României. Vizitatorii au acces la broşuri şi hărţi turistice în format fizic şi digital, în limbile engleză şi germană, inclusiv la materiale dezvoltate prin proiectul „România Atractivă”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Delegaţia României este condusă de secretarul de stat Laurenţiu Viorel Gîdei, coordonator al domeniului turism. Agenda oficială include întâlniri cu Shaikha Al Nowais, Secretar General al UN Tourism, precum şi cu organizatorii International Danube Navigation and Tourism Conference.

Pentru a extinde demersul de promovare dincolo de spaţiul expoziţional, pe 4 martie, la sediul Ambasadei României în Republica Federală Germania, are loc un eveniment dedicat destinaţiilor româneşti, cu prezentări susţinute de co-expozanţii din standul naţional.

„Acţiunea oferă un cadru suplimentar de dialog cu jurnalişti, parteneri şi reprezentanţi ai diasporei româneşti. Evenimentul va fi deschis de Ambasadorul României în Republica Federală Germania, E.S. Adriana-Loreta Stănescu, şi de secretarul de stat Laurenţiu Viorel Gîdei”, precizează Ministerul Economiei.

Pe 5 martie, România participă şi la cea de-a XI-a ediţie a Donausalon – Salonul Dunării, organizat de reprezentanţa landului Baden-Württemberg la Berlin, în cooperare cu Ambasada Bulgariei, ţară care a preluat preşedinţia SUERD – Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării pentru anul 2026. Participarea include promovarea ofertei turistice şi acţiuni de networking.  

„Componenta gastronomică, ca parte integrată a ofertei turistice, completează prezenţa României la ITB Berlin şi în cadrul celor două evenimente conexe. În cea de-a doua zi a târgului, invitaţii vor avea parte de o experienţă culinară dedicată regiunii Banat. Sub conceptul „Bunătăţi din Şpaisul Bănăţean”, Visit Timiş şi Horetim, alături de partenerii din proiectul „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028”, vor oferi un bufet cu produse specifice zonei. Din iniţiativă fac parte: Ursus Breweries (prin brandul Timişoreana), Cramele Recaş, Crama Aramic, Crama Petrovaselo, Restaurant Casa del Sole, Nora Carmangerie, Brutăria Moara Maria şi Ferma Ţolea. Programul de degustări va fi completat de vinuri oferite de Vinarte, Domeniile Catleya şi Vinju Mare, precum şi de produse tradiţionale furnizate de Avi-Gis, Hanul Vatra şi Râureni. Germania rămâne o piaţă prioritară pentru turismul românesc. Interesul publicului german vizează turismul cultural, drumeţiile, city-break-urile, litoralul, turismul rural şi ecoturismul, inclusiv Delta Dunării – segmente în care oferta României este competitivă şi diversificată. Conectivitatea aeriană susţine această dinamică, prin zboruri directe, facilitând călătoriile rapide şi frecvente”, subliniază ministerul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
2
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
3
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
4
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Royal Air Force Typhoon
5
Un avion britanic Typhoon a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Digi Sport
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pizza napoletana
Tainele gastronomiei, predate la clasă. Zeci de elevi au învățat să facă pizza napoletană, după rețeta originală: „Părea mai ușor”
cuplu in drumetie
Via Dobrogeana, traseul turistic de 850 de kilometri care va străbate sud-estul României. Când ar urma să fie gata
Charley Ottley
Charley Ottley a depus jurământul și a devenit oficial cetăţean român: „Este un privilegiu pentru mine”
charlie ottley
Charley Ottley a obţinut cetăţenia română. Când va depune jurământul producătorul britanic al „Wild Carpathia” şi „Flavours of Romania”
indicator via transilvanica
Ministrul Dragoș Pîslaru spune că negociază pentru ca Via Transilvanica să beneficieze de finanţare prin granturile SEE şi Norvegiene
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Schița bugetului pe 2026: instituțiile care vor primi cei mai mulți...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
Războiul în Orientul Mijlociu escaladează: Qatarul, a treia țară care...
pompa de benzina
Carburanții ar putea ajunge la 10 lei pe litru, recunoaște ministrul...
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Avarii la complexul nuclear...
Ultimele știri
Primul lider străin care are o întâlnire cu Trump, de la începerea războiului împotriva Iranului
Ciprian Ciucu deblochează concursurile pentru managerii teatrelor din București: „Nu vor fi decise de mine”
Naționala feminină de fotbal a Iranului a refuzat să cânte imnul țării înaintea meciului de deschidere din Cupa Asiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt transformate de intrarea lui Marte în Pești. Nu e vremea confruntărilor inutile sau a...
Cancan
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Fanatik.ro
Detalii de ultimă oră despre situația din Golf: „Este singurul aeroport de unde se zboară. Toată lumea vine...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Ce relație este între Anamaria Prodan și Dan Alexa, după scandalul din vara lui 2019. Impresara a dat cărțile...
Adevărul
Maria Dinulescu, fosta actriță, dezvăluie că este momentul perfect pentru investiții în Dubai: „Când alții se...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Ce se va întâmpla cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița, după moartea tinerei: "O lună...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Pro FM
Andreea Bălan, surpriză de proporții pe scenă. Îmbrăcată în rochie de mireasă, a făcut "nuntă" cu Victor...
Film Now
Fanii au ajuns să spună că e o sosie după ce l-au văzut pe Jim Carrey la Paris. Adevărul din spatele...
Adevarul
„Nu mai consumați suc de sfeclă!”. Avertismentul medicilor după ce tot mai mulți pacienți ajung cu glicemii...
Newsweek
O veste bună și una rea pentru pensionari. Se dă ajutorul la pensie - mai mic și mai puțini beneficiari
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Cum arată vila istorică în care locuiește Iulia Albu alături de fiica ei, Mikaela. Vedeta a păstrat fiecare...