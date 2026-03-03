România îşi promovează oferta turistică la ITB Berlin: Via Transilvanica şi „Bunătăţi din Şpaisul Bănăţean”, în atenţia vizitatorilor

Via Transilvanica – „Drumul care uneşte”, prezentată la la Bursa Internaţională de Turism de la Berlin, unde standul României reuneşte 30 de co-expozanţi – agenţii de turism, hotelieri, asociaţii de profil, organizaţii de management al destinaţiei şi autorităţi locale.

„România este promovată, în perioada 3–5 martie a.c., la Bursa Internaţională de Turism (ITB Berlin), cel mai important târg internaţional dedicat industriei turismului. Participarea din acest an are ca obiectiv consolidarea prezenţei României pe piaţa germană – principala sursă de turişti străini pentru ţara noastră – şi este orientată către întâlniri de lucru, cooperare B2B şi încheierea de parteneriate comerciale”, anunţă Ministerul Economiei.

Standul României, organizat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), reuneşte 30 de co-expozanţi – agenţii de turism, hotelieri, asociaţii de profil, organizaţii de management al destinaţiei şi autorităţi locale.

În premieră, la standul României este prezentă Via Transilvanica – „Drumul care uneşte”. Proiectul este promovat la ITB Berlin ca exemplu de turism activ şi sustenabil, fiind evidenţiat potenţialul ţării noastre pentru drumeţii, ciclism şi experienţe în natură – segmente pentru care piaţa germană manifestă un interes constant.

Pe durata târgului, în stand sunt difuzate spoturi realizate de jurnalistul britanic Charlie Ottley, care pun în valoare patrimoniul cultural şi natural al României. Vizitatorii au acces la broşuri şi hărţi turistice în format fizic şi digital, în limbile engleză şi germană, inclusiv la materiale dezvoltate prin proiectul „România Atractivă”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Delegaţia României este condusă de secretarul de stat Laurenţiu Viorel Gîdei, coordonator al domeniului turism. Agenda oficială include întâlniri cu Shaikha Al Nowais, Secretar General al UN Tourism, precum şi cu organizatorii International Danube Navigation and Tourism Conference.

Pentru a extinde demersul de promovare dincolo de spaţiul expoziţional, pe 4 martie, la sediul Ambasadei României în Republica Federală Germania, are loc un eveniment dedicat destinaţiilor româneşti, cu prezentări susţinute de co-expozanţii din standul naţional.

„Acţiunea oferă un cadru suplimentar de dialog cu jurnalişti, parteneri şi reprezentanţi ai diasporei româneşti. Evenimentul va fi deschis de Ambasadorul României în Republica Federală Germania, E.S. Adriana-Loreta Stănescu, şi de secretarul de stat Laurenţiu Viorel Gîdei”, precizează Ministerul Economiei.

Pe 5 martie, România participă şi la cea de-a XI-a ediţie a Donausalon – Salonul Dunării, organizat de reprezentanţa landului Baden-Württemberg la Berlin, în cooperare cu Ambasada Bulgariei, ţară care a preluat preşedinţia SUERD – Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării pentru anul 2026. Participarea include promovarea ofertei turistice şi acţiuni de networking.

„Componenta gastronomică, ca parte integrată a ofertei turistice, completează prezenţa României la ITB Berlin şi în cadrul celor două evenimente conexe. În cea de-a doua zi a târgului, invitaţii vor avea parte de o experienţă culinară dedicată regiunii Banat. Sub conceptul „Bunătăţi din Şpaisul Bănăţean”, Visit Timiş şi Horetim, alături de partenerii din proiectul „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028”, vor oferi un bufet cu produse specifice zonei. Din iniţiativă fac parte: Ursus Breweries (prin brandul Timişoreana), Cramele Recaş, Crama Aramic, Crama Petrovaselo, Restaurant Casa del Sole, Nora Carmangerie, Brutăria Moara Maria şi Ferma Ţolea. Programul de degustări va fi completat de vinuri oferite de Vinarte, Domeniile Catleya şi Vinju Mare, precum şi de produse tradiţionale furnizate de Avi-Gis, Hanul Vatra şi Râureni. Germania rămâne o piaţă prioritară pentru turismul românesc. Interesul publicului german vizează turismul cultural, drumeţiile, city-break-urile, litoralul, turismul rural şi ecoturismul, inclusiv Delta Dunării – segmente în care oferta României este competitivă şi diversificată. Conectivitatea aeriană susţine această dinamică, prin zboruri directe, facilitând călătoriile rapide şi frecvente”, subliniază ministerul.

Editor : Liviu Cojan