România este țara din UE cu cei mai mulți morți pe șosele, fiind urmată de Bulgaria. Anul trecut, în România s-au înregistrat 78 de decese la un milion de locuitori, conform unei analize a Comisiei Europene.

În 2024, 19.940 de oameni au murit în accidente rutiere în UE. Pe locul doi în acest clasament se află Bulgaria, cu 74 de decese la un milion de locuitori. În schimb, Suedia și Danemarca au înregistrat cei mai puțini morți pe șosele, cu 20 la un milion și 24 la un milion.

Informația vine în contextul în care o femeie de 35 de ani şi un copil de aproximativ doi ani, aflat în cărucior, au fost loviţi de un autoturism, pe şoseaua Berceni din Bucureşti. Accidentul s-a petrecut în urmă cu o săptămână.

Într-o intervenție telefonică la Digi24, șeful Direcției de Poliție Rutieră, comisarul-șef Bogdan Oproiu a afirmat că siguranța rutieră în România a crescut față de anii 2017 și 2018.

„România a revenit pe primul loc în anul 2024, din punct de vedere al riscului rutier, înregistrând 78 de persoane decedate la un milion de locuitori, dar după ce, în anul 2023, reușisem să nu mai fim pe acest prim loc.

Totodată, raportându-ne la anii anteriori, de exemplu 2017, 2018, când țara noastră înregistra chiar și 98 de persoane decedate, se pare că, ușor-ușor, prin politica pașilor mărunți, siguranța rutieră în România a crescut.

Într-adevăr, în primele nouă luni ale acestui an, pe drumurile publice din România s-au produs 2.939 de accidente grave, soldate cu decesul a 940 de persoane și rănirea gravă a altor 2.352”, a afirmat comisarul-șef Bogdan Oproiu.

Întrebat dacă este o cifră mai mică sau mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, Oproiu a explicat: „Raportându-ne la perioada similară a anului trecut, înregistrăm scăderi din punct de vedere statistic. De exemplu, înregistrăm o scădere cu 13% a numărului persoanelor decedate”.

Conform spuselor sale, principalele cauze ale accidentelor rutiere sunt viteza neadaptată condițiilor de drum sau viteza excesivă, care reprezintă 15% din aceste incidente, urmate de indisciplina pietonală, cu 14,5%, și de neacordarea priorității de trecere a vehiculelor, cu 10%.

„Uitându-ne pe comunicatul Comisiei Europene, observăm Suedia cu 20%, Danemarca cu 24%. Putem spune că, în prima fază, totul pleacă poate de la educație. Poate trebuie să desfășurăm mai multe activități pe acest palier. De exemplu, Direcția Rutieră, prin structurile teritoriale, desfășoară foarte multe activități legate de educația rutieră.

Am reușit să implementăm și un proiect cu finanțare europeană. De asemenea, radarele fixe sunt oarecum incluse în noul proiect pe care MAI l-a lansat săptămâna trecută, «Siguranță în trafic». Un proiect care se axează pe un palier tehnic, prin care ne dorim ca drumurile să devină mai sigure, dar și un palier care să faciliteze accesul cetățenilor către serviciile digitale.

Revenind la partea tehnică, dorim integrăm în sistemul e-Sigur inclusiv dispozitivele de monitorizare a traficului din dotarea administrațiilor locale.

Acest proiect este în transparență. În această perioadă, primim propuneri de la societatea civilă, de la participanți la trafic de îmbunătățire a proiectului. Propunerile care ajung la Poliția Română sunt analizate și dorim să iasă un proiect foarte bine adaptat condițiilor actuale”, a mai declarat Oproiu.

