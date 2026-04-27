România, pe primul loc la decese în urma accidentelor rutiere. Media țării, aproape dublă față de cea UE

În 2024, accidentele rutiere au curmat viaţa a 19.934 de persoane în UE, o scădere de 2,2% faţă de 2023 (20.384 de decese). Acesta a fost al doilea an consecutiv cu o scădere a numărului de decese, anunţă, luni, Eurostat.

Cele mai mici rate ale deceselor rutiere au fost înregistrate în Suedia (20 de decese la un milion de locuitori), urmată de Malta (21) şi Danemarca (24). În schimb, cele mai mari rate au fost înregistrate în România (78), Bulgaria (74) şi Grecia (64).

„Printre ţările UE, 10 au înregistrat 50 de decese sau mai mult la un milion de locuitori, şi anume România, Bulgaria, Grecia, Croaţia, Letonia, Portugalia, Ungaria, Polonia, Italia şi Estonia, enumerate în ordine descrescătoare de la cea mai mare la cea mai mică”, transmite Eurostat. 

„Aceste ţări ar putea fi nevoite să acorde prioritate măsurilor de siguranţă rutieră pentru a reduce numărul şi gravitatea accidentelor”, apreciază specialiştii europeni. 

„Toate ţările UE au înregistrat o scădere a numărului de persoane ucise în accidente rutiere între 2014 şi 2024, cu excepţia a 3: Spania, Malta şi Ţările de Jos”, arată Eurostat. 

Bărbaţii au reprezentat aproximativ trei sferturi din numărul deceselor în accidente rutiere între 2014 şi 2024

În 2024, persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 şi 49 de ani au reprezentat aproape o treime din numărul total de decese rutiere din UE. Această grupă de vârstă este urmată de persoanele cu vârsta de 65 de ani sau peste, cu 30,7% din decese. Împreună, aceste 2 grupe au reprezentat puţin peste 60% din totalul deceselor cauzate de accidente rutiere din UE.

Pasagerii şi şoferii de autoturisme au reprezentat 43,6% din persoanele decedate în 2024, în timp ce pietonii au reprezentat 17,8%

Şoferii şi pasagerii autoturismelor au reprezentat cea mai mare categorie de decese rutiere din UE în 2024, cu 43,6% din totalul deceselor rutiere. Motocicliştii şi pasagerii acestora (18,5%) au fost cea mai mare categorie, urmată de pietoni (17,8%).

Cicliştii şi cicliştii motorizaţi au reprezentat împreună 9,9% din decesele rutiere din UE în 2024. 

Drumurile rurale au reprezentat 53,3% din decesele din 2024, în timp ce drumurile urbane au reprezentat 38,2%

Printre diferitele tipuri de participanţi la trafic, şoferii au reprezentat în mod constant cel mai mare număr de decese în UE în fiecare an (variind între 61,2% şi 67,6%). 

 

