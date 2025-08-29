În ultimii 25 de ani, au dispărut peste 450.000 de hectare de pădure din România, adică aproape 6% din suprafața acoperită cu arbori în anul 2000. Pierderile sunt cauzate de exploatarea forestieră.

Un profesor de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a făcut o analiză comparativă pe baza hărților satelitare puse la dispoziție de diferite platforme online, care monitorizează starea pădurilor din întreaga lume, potrivit jurnalistului Digi24 Bogdan Băcilă.

Analizând imaginile, se observă că cele mai multe păduri sau cea mai mare suprafață de pădure pierdută este în Munții Apuseni, în Carpații Orientali, dar și în vestul Carpaților Meridionali.

Este vorba de peste 453.000 de hectare de pădure care s-au pierdut în ultimii 25 de ani prin exploatare forestieră, adică aproape 6% din suprafața împădurită a României la nivelul anilor 2000.

Am și câștigat pădure în acești 25 de ani, e drept, mai puțină. Vorbim de 224.000 de hectare de pădure reprezentând replantări în zone defrișate.

Conform raportului întocmit de Comisia Europeană pentru România pe anul 2025, suprafața împădurită a țării noastre a scăzut dramatic în ultimul secol, fiind mult sub media Uniunii Europene.

Cauzele principale sunt tăierile ilegale, dar și starea generală proastă a fondului forestier.

Citește și:

11 ţări, printre care România, cer UE să slăbească şi mai mult reglementările legislaţiei referitoare la defrişări (Reuters)

Editor : Ș.R.