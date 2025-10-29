Live TV

Video România produce primele drone militare, la Brașov. Aparatele vor putea fi folosite atât pentru supraveghere, cât și pentru atac

Data publicării:
drona cuda
Dronă fabricată la uzina Carfil din Brașov. Sursa foto: Captură tv Digi 24

România va produce la Brașov propriile tipuri de drone militare, în uzina care colaborează cu americanii pentru tehnică, dar și pentru pregătirea piloților. Dronele vor putea fi folosite atât pentru supraveghere, cât și pentru atac, atunci când sunt încărcate cu explozibil.

La uzina din Brașov vor fi dezvoltate pentru început două tipuri de drone, una de supraveghere și alta de atac. Botezată Sirin, cea din urmă poate transporta aproape 15 kilograme de explozibil.

„Am vrut să avem o dronă românească. Să nu fi dependenți de altcineva. Pe parcursul dezvoltării lor au apărut tot felul de solicitări din teatrele de luptă pentru a fi dotate cu senzori mai buni, device-uri mai speciale, sistem antibruiaj și așa mai departe. Americanii și instructorii lor vin duminică în Carfil și o să începem pregătirea în comun pentru piloții de drone, Cuda și Sirin”, a declarat Mircea Petru Tanțău, director general Carfil.

Până la finalul anului, ar urma să fie fabricate cel puțin 10 drone din fiecare model și vor fi folosite doar componente occidentale.

„Noi încercăm să fie până la finalul anului. Vedem săptămâna viitoare când vin specialiștii americani. Am stabilit cu ei că dacă nu putem achiziționa componente pentru 25 de seturi din fiecare, măcar 10 din fiecare set să putem să montăm”, a adăugat Mircea Petru Tanțău.

Uzina va produce în total șapte tipuri de drone împreună cu partenerii americani sau firmele care au creat deja diferite prototipuri. În perioada următoare, la Brașov va începe și instruirea piloților.

Citește și:

VIDEO Ionuț Moșteanu, despre producția de drone militare în România: E un caz specific. Trebuie să facem parteneriate cu Ucraina

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Donald Trump
4
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă”...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
5
Directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo...
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
Digi Sport
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să retragă propunerea Oanei...
pisici salvate din blocul din rahova
Poveștile animăluțelor salvate după explozia din Rahova. Peste 30 de...
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade...
Bani
Expert resurse umane: „Majorarea salariului minim în 2026 ar putea...
Ultimele știri
Piața imobiliară a explodat în cea mai mare comună din țară. Cu cât se vinde azi un apartament în Florești: „Prețurile au luat-o razna”
„Eu voi decide” ce este mai bine pentru Israel: Schimbarea dramatică a relației dintre Trump și Netanyahu. Cine va ceda primul?
Casa Albă concediază comisia pentru arte care urma să supravegheze proiectele de construcție ale lui Trump (Washington Post)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
drona-1
Evolio iFly Pro, una dintre cele mai bune drone românești
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a...
Fanatik.ro
Căutat prin Europol, Emil Gânj a contestat mandatul de arestare. Cum a ajuns criminalul din Mureș să lupte cu...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Fotbalistul care l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar s-a trezit cu ochii în soare. Motivul pentru...
Adevărul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo...
Playtech
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt...
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Daniel David a explicat pentru „Adevărul” prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială...
Newsweek
Protest pentru pensie azi. Top 5 nedreptăți în legea pensiilor. Care pensionari au pierdut 1500 lei?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...