România va produce la Brașov propriile tipuri de drone militare, în uzina care colaborează cu americanii pentru tehnică, dar și pentru pregătirea piloților. Dronele vor putea fi folosite atât pentru supraveghere, cât și pentru atac, atunci când sunt încărcate cu explozibil.

La uzina din Brașov vor fi dezvoltate pentru început două tipuri de drone, una de supraveghere și alta de atac. Botezată Sirin, cea din urmă poate transporta aproape 15 kilograme de explozibil.

„Am vrut să avem o dronă românească. Să nu fi dependenți de altcineva. Pe parcursul dezvoltării lor au apărut tot felul de solicitări din teatrele de luptă pentru a fi dotate cu senzori mai buni, device-uri mai speciale, sistem antibruiaj și așa mai departe. Americanii și instructorii lor vin duminică în Carfil și o să începem pregătirea în comun pentru piloții de drone, Cuda și Sirin”, a declarat Mircea Petru Tanțău, director general Carfil.

Până la finalul anului, ar urma să fie fabricate cel puțin 10 drone din fiecare model și vor fi folosite doar componente occidentale.

„Noi încercăm să fie până la finalul anului. Vedem săptămâna viitoare când vin specialiștii americani. Am stabilit cu ei că dacă nu putem achiziționa componente pentru 25 de seturi din fiecare, măcar 10 din fiecare set să putem să montăm”, a adăugat Mircea Petru Tanțău.

Uzina va produce în total șapte tipuri de drone împreună cu partenerii americani sau firmele care au creat deja diferite prototipuri. În perioada următoare, la Brașov va începe și instruirea piloților.

