Afacerea cu explozibili este în plină expansiune, pe măsură ce guvernele occidentale deblochează cheltuieli pentru a aduce producția în plan intern. NATO accelerează extinderea industriei, iar România e un punct strategic în acest plan. Alianța vrea să-și consolideze producția și să depindă cât mai puțin de lanțurile globale de aprovizionare. Potrivit jurnaliștilor de la The Wall Street Journal, peste 20 de proiecte noi sunt în desfășurare, iar România ar urma să producă explozibil esențial pentru muniția NATO.

Cel puțin 24 de proiecte au fost demarate în statele membre NATO și cele mai multe sunt în Europa. Trinitrotoluenul (TNT), de exemplu, poate cel mai cunoscut publicului, va fi produs din nou în Statele Unite, după zeci de ani, iar în Europa sunt în construcție noi fabrici de TNT în Finlanda, Suedia, Polonia sau Grecia.

Prețul TNT-ului a crescut de aproape patru ori din 2024, pe fondul cererii ridicate generate de războiul din Ucraina. Cele mai multe fabrici sunt cele TNT și de pulberi. În România, o astfel de fabrică va fi la Brașov și va produce pulberi cu bază dublă și triplă, utilizate la munițiile pentru artilerie.

Însă, proiectul vizează și creșterea producției de materiale energetice, adică substanțele folosite în amestecurile pentru rachete, obuze de artilerie sau drone de atac. Șase astfel de fabrici vor fi construite în Marea Britanie.

O dată clară la care aceste fabrici vor începe să producă nu există pentru moment, producția de explozibili este foarte strict reglementată. De exemplu, în Suedia, obținerea autorizațiilor pentru o nouă fabrică de TNT durează aproximativ 5 ani, potrivit jurnalistei Digi24 Ana Constantin.

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Editor : Ș.R.