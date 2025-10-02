România se aliază cu Franța și Italia împotriva traficului de droguri. Nicușor Dan: „Este una dintre principalele amenințări”

Nicuşor Dan a anunțat că România s-a alăturat iniţiativei lansate de preşedintele francez Emmanuel Macron şi de premierul italian Giorgia Meloni privind o Coaliţie Europeană împotriva Drogurilor.

„România s-a alăturat iniţiativei lansate de preşedintele Emmanuel Macron şi de premierul Giorgia Meloni privind o Coaliţie Europeană împotriva Drogurilor. Avem nevoie urgentă de o abordare cuprinzătoare la nivel european pentru a răspunde acestei probleme grave”, spune preşedintele, pe rețelele sociale.

Șeful statului a arătat că „drogurile reprezintă una dintre principalele ameninţări la adresa siguranţei şi sănătăţii cetăţenilor europeni”. Prioritatea noastră este găsirea unor soluţii comune pentru a-i proteja”, subliniază şeful statului.

Preşedintele a declarat că la reuniunea de joi a reprezentanţilor statelor europene vor avea loc mai multe discuţii, între care una despre Republica Moldova după alegerile parlamentare, alte despre droguri şi una legată de dezinformare şi influenţă rusă.

Nicuşor Dan a precizat că, în cadrul acestei ultime discuţii, va prezenta materialul pe care procurorul general al României, Alex Florenţa, l-a prezentat public în urmă cu câteva săptămâni, despre influenţa rusă în alegerile prezidenţiale din România, de la sfârşitul anului trecut, şi despre încercările grupării Potra de a destabiliza statul.

