Live TV

România se aliază cu Franța și Italia împotriva traficului de droguri. Nicușor Dan: „Este una dintre principalele amenințări”

Data publicării:
trafic de droguri, cocaina
Foto: Shutterstock

Nicuşor Dan a anunțat că România s-a alăturat iniţiativei lansate de preşedintele francez Emmanuel Macron şi de premierul italian Giorgia Meloni privind o Coaliţie Europeană împotriva Drogurilor.

„România s-a alăturat iniţiativei lansate de preşedintele Emmanuel Macron şi de premierul Giorgia Meloni privind o Coaliţie Europeană împotriva Drogurilor. Avem nevoie urgentă de o abordare cuprinzătoare la nivel european pentru a răspunde acestei probleme grave”, spune preşedintele, pe rețelele sociale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Șeful statului a arătatdrogurile reprezintă una dintre principalele ameninţări la adresa siguranţei şi sănătăţii cetăţenilor europeni”. Prioritatea noastră este găsirea unor soluţii comune pentru a-i proteja”, subliniază şeful statului. 

 Preşedintele a declarat că la reuniunea de joi a reprezentanţilor statelor europene vor avea loc mai multe discuţii, între care una despre Republica Moldova după alegerile parlamentare, alte despre droguri şi una legată de dezinformare şi influenţă rusă.

Nicuşor Dan a precizat că, în cadrul acestei ultime discuţii, va prezenta materialul pe care procurorul general al României, Alex Florenţa, l-a prezentat public în urmă cu câteva săptămâni, despre influenţa rusă în alegerile prezidenţiale din România, de la sfârşitul anului trecut, şi despre încercările grupării Potra de a destabiliza statul.

Citește mai mult:

VIDEO Nicuşor Dan explică liderilor UE cum a influențat Rusia alegerile. „O să vorbesc despre încercările grupării Potra de destabilizare”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
lacul de acumulare vidraru
3
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
Digi Sport
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_21218
Nicușor Dan, la Copenhaga: Am discutat despre ingerința Rusiei în...
corveta usoara clasa hisar
Ministrul Apărării: Corveta care va intra în dotarea Armatei va fi...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași
Concluziile după controalele ministerului Sănătății la Spitalul...
Bucharest, Romania. 23rd Jun, 2025: Ionut Mosteanu, proposed Minister of Defense, is heard by the specialized committees of the Romanian Parliament. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
România nu va putea doborî dronele rusești aflate la graniță, dacă...
Ultimele știri
Alertă copil dispărut: un băiat de 10 ani din Ploiești este căutat de familie și autorități. Care sunt semnalmentele
Regimul lui Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Dosar privind furtul de motorină și piese de locomotivă de la CFR Marfă: șapte persoane au fost reținute
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
emmanuel macron
Macron: Dronele care încalcă spaţiul european pot fi distruse. „Este foarte important să transmitem un mesaj clar”
Trump Press Briefing - Washington, Washington, District of Columbia, USA - 27 Jun 2025
Trump, subiect de glume la summitul liderilor europeni. Premierul Albaniei a ridiculizat „rezolvarea” unui conflict care n-a existat
drona atac
Nicușor Dan anunță când va fi operațional „zidul anti-drone” al Europei. „Ameninţarea nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia”
nicusor dan 1
Nicuşor Dan explică liderilor UE cum a influențat Rusia alegerile. „O să vorbesc despre încercările grupării Potra de destabilizare”
Emmanuel Macron la baza Luxeuil-Saint-Sauveur.
Franța își „actualizează” doctrina nucleară. Emmanuel Macron: „Vreau să aprofundez dialogul strategic cu europenii”
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a...
Fanatik.ro
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Adevărul
Europa își ridică un „Zid de drone” pe flancul estic. Ce este și la ce servește?
Playtech
Ce salariu are un pompier în 2025. Cât câștigă un angajat ISU la început de carieră
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...