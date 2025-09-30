Live TV

Cea mai mare achiziție din istoria armatei: MApN cumpără 270 de tancuri noi. Contract de miliarde de euro

Data actualizării: Data publicării:
PWIzYTIwNzRmM2YyZTk5YjEyZTAwNmRhZWVkNGNkOTMx.thumb
Armata României. Foto: Facebook / MApN

România va achiziționa 270 de tancuri noi, în cadrul unui contract care ajunge la aproape 8 miliarde de euro fără TVA. Ministerul Apărării Naţionale anunță că a cerut Parlamentului aprobarea pentru a începe procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, etapele I (faza 2) și II. Scopul este creșterea capacității operaționale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale, se arată într-un comunicat de presă emis de MApN.

Etapa I (faza 2) a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 458,20 milioane de dolari americani fără TVA, presupune completarea capabilităţii batalionului de tancuri dotat cu tancul Abrams M1A2 SEPv3.

În acest sens, sunt planificate a fi achiziţionate mitraliere, muniții, piese de schimb, echipamente de simulare și testare, servicii suport şi asistenţă tehnică, transport, servicii de instruire, anunță Ministerul Apărării.

Etapa II a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 6,5 miliarde de euro fără TVA, urmărește achiziţia a 216 tancuri şi 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri şi de infanterie din cadrul Forţelor Terestre, precum şi achiziţia de suport logistic şi echipamente specifice de instruire şi antrenament.

Etapa II a programului prevede, totodată, măsuri de protejare a securității României prin cooperare tehnologică și industrială, astfel încât tancurile și subsistemele lor să fie produse și întreținute în țară.

Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă” își propune operaţionalizarea ţintelor de capabilităţi asumate în cadrul procesului NATO şi UE de planificare a apărării, pentru realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040.

Etapa I (Faza 1) a programului de înzestrare a fost iniţiată în anul 2023 şi a presupus achiziţia a 54 de tancuri Abrams modernizate, varianta M1A2 SEP v3, şi a 12 derivate pe şasiu de tanc, în uz, din stocul Armatei SUA. Această etapă este în derulare printr-un acord „Guvern la Guvern” cu Statele Unite ale Americii, având o valoare de peste un miliard de dolari, cu 2028 ca termen de livrare estimat pentru toate echipamentele.

