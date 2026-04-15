Într-un context economic tot mai tensionat marcat de o serie de avertismente privind recesiunea mondială și cu o criză politică internă care amenință să bată la ușă, fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a afirmat miercuri, 15 aprilie, la Digi24, că „lumea s-a rupt”, iar „nimic ce funcționa inerțial, mai ales între parteneri, nu mai este valabil și nu ne dă mâna să testăm, pentru că noi nu avem reziliența pe care o au alte state”.

Afirmația fostului șef al diplomației române vine în contextul în care conducerea PSD urmează să aibă o ședință luni, 20 aprilie, pentru a decide dacă partidul rămâne sau nu la guvernare.

Deși Italia și SUA se confruntă la rândul lor cu deficite peste PIB, Cristian Diaconescu precizează că acestea „sunt în altă lume, în altă logică”.

„În primul rând, în afara României, cred că, foarte serios, nu ar păsa nimănui. Dacă cineva își închipuie că, dacă nu ți-ai pregătit o serie de strategii versatile, complicate. Lumea s-a rupt, ce spunea canadianul (n.red - Mark Carney) la Davos e real. Există o ruptură. Nimic ce funcționa inerțial, mai ales între parteneri, nu mai este valabil și nu ne dă mâna să testăm, pentru că noi nu avem reziliența pe care o au alte state. Da, și Italia are deficitul peste PIB, și Statele Unite au deficitul peste PIB, dar sunt în altă lume, sunt în altă logică.

În acest moment trebuie să ai în vedere cum reușești, ieșind din frontierele crizelor tale interne, de care nu are nimeni niciun fel de preocupare, să contracarezi pe cât posibil o astfel de dezvoltare.

Da, țările puternice vor fi afectate, dar calculul pe țările medii sau mici este că impactul va fi de două ori mai grav, raportat la capacitatea acestora de reziliență. Să se uite spre Asia îndepărtată: Thailanda, Indonezia, în acea zonă, mai au rezerve de 7 - 9 zile privind țițeiul, îngrășămintele, tot felul de astfel de produse. Situația este extrem de complicată.

Ai o stabilitate internă, ai posibili parteneri. Nu ai o stabilitate internă, când mă uit din afară spun: «Lasă-i să-și rezolve problemele și pe urmă, eventual, ne mai vedem». Asta-i tot, este cât se poate de simplu”, a spus fostul ministru de Externe la Digi24.

Șefa FMI, Kristalina Georgieva, a avertizat miercuri, într-o conferință, că economia globală intră într-o perioadă de crize suprapuse, cu datorii publice în creștere și presiuni persistente asupra prețurilor la energie.

În același timp, cel mai recent raport „World Economic Outlook” al FMI a adus vești îngrijorătoare pentru România. Instituția a redus la jumătate prognoza de creștere economică pentru anul 2026, estimând un avans de doar 0,7%, față de 1,4% cât era estimat anterior. Potrivit estimărilor, economia României ar urma să accelereze abia în 2027, când creșterea ar putea ajunge la aproximativ 2,5%, iar inflația ar începe să se tempereze.

