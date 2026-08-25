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România și SUA își consolidează parteneriatul strategic înainte de reuniunea NATO. Ce a discutat Marius Lazurca cu ambasadorul american

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Darryl Nirenberg și Marius Lazurca. Foto: X/ Marius Lazurca
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Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru Securitate Națională și Politică Externă, a anunțat că a discutat cu ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg, în legătură cu aprofundarea coordonării strategice dintre SUA și România.

Marius Lazurca și Darryl Nirenberg au reafirmat angajamentul pentru obiectivele NATO, în pregătirea vizitei oficiale a consilierului prezidențial la Bruxelles, în cadrul NATO.

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Astăzi am avut o discuție fructuoasă cu ambasadorul SUA, Nirenberg, privind aprofundarea coordonării strategice dintre SUA și România. Consider că aceasta a reprezentat o sesiune de pregătire esențială înaintea vizitei mele la Bruxelles, în cadrul NATO. Ne-am pus de acord asupra punctelor-cheie: fiabilitatea României, valoarea sa strategică ca partener și angajamentul nostru comun față de alianță. Bazele sunt solide. Sunt pregătit pentru discuțiile cu conducerea Alianței”, a scris Marius Lazurca, într-un mesaj pe rețelele sociale.

Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic va avea loc joi, 27 august 2026. Întâlnirea oficială se va desfășura fizic la sediul central al NATO din Bruxelles, Belgia. Scopul acestei adunări de urgență este discutarea prezenței militare a SUA în Europa și analiza chestionarului trimis recent de Pentagon către statele membre.

Editor : Ș.R.

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