România și Turcia, front comun pentru securitatea Mării Negre: Dan Neculăescu a discutat cu omologul Hakan Fidan

Atacurile asupra navelor comerciale sunt inacceptabile, iar România şi Turcia vor coopera mai mult pentru o regiune stabilă şi conectată, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, în contextul unei convorbiri telefonice pe care a avut cu omologul turc Hakan Fidan.

„O primă conversaţie bună astăzi cu omologul meu turc, Hakan Fidan. Avem o agendă bilaterală plină înainte şi o prioritate comună: o Marea Neagră mai sigură. Atacurile asupra navelor comerciale sunt inacceptabile. Ca aliaţi la Marea Neagră, trebuie să acţionăm împreună”, a scris Neculăescu, sâmbătă, pe reţeaua de socializare X.

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El a punctat că cele două state vor lucra mai strâns în cadrul NATO şi vor intensifica discuţiile trilaterale cu Bulgaria.

„Ceea ce se întâmplă în Marea Neagră afectează ţări din întreaga lume.România şi Turcia vor coopera mai mult pentru o regiune stabilă şi conectată”, a adăugat şeful diplomaţiei române.

Editor : Ș.R.