Donald Trump dă noroc cu Nicușor Dan la summitul NATO.

România se confruntă cu presiuni externe în contextul Consiliului pentru Pace propus de Donald Trump, inițiativă care ridică semne de întrebare în rândul aliaților. Istoricul și analistul politic Armand Goșu a declarat, în direct la Digi24, că Bucureștiul are „pretextul perfect” pentru a evita implicarea, respectiv lipsa banilor. 

Referitor la poziția României privind Consiliul de Pace, Goșu a spus că țara nu ar trebui să participe, subliniind că relația cu Statele Unite „va supraviețui” oricum. El a criticat și o eventuală atitudine de supunere politică.

„Dacă PSD vrea să stea cu mâna la chipiu și să se comporte ca un fanariot care se duce repede la Poartă, e treaba lui. Se comportă la fel și când e la putere, și când e în opoziție. Nu știi dacă să-l iei în serios”, a spus el.

Analistul a avertizat că România trebuie să reziste presiunilor create de Donald Trump și de „aliații săi întâmplători”, care ar urmări destabilizarea unor țări europene.

„Trebuie să rămânem cu capul pe umeri, să facem analize serioase și să folosim mai puțin jocurile politice interne. E foarte ușor să-l folosești pe Trump ca să dai în președinte sau în partenerii de guvernare”, a spus Goșu.

În ceea ce privește invitația la Consiliul European, surse politice au declarat pentru Digi24 că nu există nicio presiune din partea SUA. Problema principală ar fi lipsa banilor, suma de un miliard de dolari fiind dificil de găsit în bugetul României. O analiză urmează să fie făcută în cadrul unei reuniuni a Consiliului European, iar fiecare stat își va lua decizia la nivel național, după consultări.

„Avem pretextul perfect: n-avem bani și ridicăm frumos din umeri”, a concluzionat analistul.

Armand Goșu a comentat și absența președintelui României, Nicușor Dan, de la Forumul Economic Mondial, subliniind că acesta a ales să participe la reuniunea Consiliului European.

„Este mult mai bine la Consiliul European. Suntem martorii unui spectacol care nu este neapărat al unei superputeri și nu este demn de America. Ce face acum Trump este un duș rece care va marca generațiile viitoare. Să stai înconjurat de lideri politici autoritari și să fii refuzat de europeni nu este un mare câștig de imagine pentru Trump”, a spus Goșu.

Potrivit acestuia, Donald Trump caută „disperat” diverse soluții și încearcă să înlocuiască ONU cu o structură neclară, „o struțo-cămilă”, despre care nu se știe exact ce rol ar avea.

„Nu cred că va rezulta nimic serios de aici”, a adăugat analistul.

În opinia lui Armand Goșu, mulți lideri din state care nu au acces direct la Washington se simt bine la Davos, unde au ocazia să socializeze cu Trump. Vladimir Putin a anunțat chiar că va participa.

Editor : Ș.A.

