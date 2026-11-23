România este zilnic ținta unora dintre cei mai experimentați hackeri asociați Rusiei. Acesta este verdictul dat de un expert internațional în securitate cibernetică și război informatic la Digi 24.

Riscul la care este expusă România este confirmat și de autorități. Serviciul Român de Informații a anunțat recent că a depistat un atac al unei grupări rusești, care putea să aibă consecințe dezastruoase.

„Se întâmplă în fiecare secundă, în fiecare zi, iar numărul atacurilor cibernetice este în creștere în România”, spune Chris Kubecka, expert în securitate cibernetică.

La finalul anului trecut, România a fost ținta unuia dintre cele mai periculoase atacuri cibernetice din istorie.

Potrivit Serviciului Român de Informații, serverele unei instituții guvernamentale au fost compromise de hackerii grupării rusești Turla, dar atacul a fost dejucat la timp.

„Deși nu pot vorbi în mod oficial în numele instituțiilor românești, am aflat de la surse din interior că acestea au reușit să limiteze destul de repede incidentul. Au izolat atacul, au încercat să limiteze toate pagubele și să se asigure că nu mai există atacatori în interiorul sistemelor. România este însă un caz aparte din cauza contextului geopolitic și a poziției sale geografice. Situația este oarecum îngrijorătoare pentru că eu cred că România este, într-o anumită măsură, o țintă a Rusiei”, spune experta.

Autoritățile române spun că în timpul atacului de anul trecut nu au fost extrase date sensibile, deși hackerii vizau tocmai astfel de informații.

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„Turla este o grupare foarte bine organizată și există suspiciuni că, are legături directe cu ofițeri ai GRU – Serviciul de Informații Militare al Rusiei. Asta înseamnă că cel mai probabil, activitățile sale beneficiază și de finanțare consistentă. În repetate rânduri, mai multe guverne au atribuit atacuri acestei grupări”, precizează Chris Kubecka.

SRI spune că investighează și alte atacuri cibernetice legate de campaniile Rusiei și a avertizat că instituțiile românești pot fi în continuare țintele unor astfel de operațiuni.

Cine este Turla

Turla este una dintre cele mai sofisticate și longevive grupări de hackeri din lume, activă încă din anii 1990 și asociată de autoritățile occidentale cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) sau cu GRU. Cunoscută și sub denumirile Snake, Uroburos sau Venomous Bear, gruparea este specializată în operațiuni de spionaj cibernetic și furt de informații clasificate.

Principalele sale ținte sunt instituțiile guvernamentale, ministerele de Externe, ambasadele, structurile militare, organizațiile de apărare și companiile din sectoare strategice. Turla a desfășurat campanii de spionaj împotriva unor țări membre NATO și ale Uniunii Europene, inclusiv România.

Hackerii utilizează programe malware sofisticate, tehnici de infiltrare și infrastructuri de comunicații greu de identificat. Odată pătrunși într-o rețea, pot rămâne nedetectați perioade îndelungate, monitorizând activitatea utilizatorilor și extrăgând documente confidențiale.

Una dintre cele mai cunoscute operațiuni ale grupării a implicat malware-ul Snake, utilizat pentru spionaj internațional timp de aproape două decenii. În mai 2023, FBI și partenerii săi internaționali au anunțat destructurarea infrastructurii informatice asociate acestui instrument, folosit pentru colectarea clandestină de informații din zeci de țări.

Turla este considerată o amenințare importantă pentru securitatea cibernetică europeană, datorită capacității de a desfășura operațiuni complexe, discrete și de lungă durată.

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Editor : Sebastian Eduard