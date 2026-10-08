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România va primi în curând de la Uniunea Europeană peste 14 milioane de euro după inundațiile din 2025

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salina praid inundatie profimedia
Foto: Profimedia
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România va primi în curând 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene în urma inundațiilor severe de la sfârșitul lunii mai și începutul lui iunie 2025, a hotărât Comisia Europeană

„România va primi 14,3 milioane de euro în urma inundațiilor severe care au lovit regiunile Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie 2025. Dezastrul a provocat, de asemenea, pagube importante la Mina de Sare din Praid, unde apele revărsate ale râului Corund au erodat o parte din albia râului, au avariat infrastructura hidrotehnică și au provocat întreruperi de curent pe scară largă”, precizează Comisia Europeană.

Totodată, și Spania va primi un ajutor, care se va ridica la 120,5 milioane de euro, după o vară devastatoare, marcată de secetă prelungită, valuri de căldură extremă și trei valuri de incendii forestiere de amploare.  Cel mai mortal val a debutat la 8 august 2025, provocând moartea a opt persoane și forțând evacuări în masă.

Finanțarea din partea UE va ajuta regiunile afectate să acopere o parte din costurile operațiunilor de urgență și de redresare.

Potrivit Comisiei Europene, România și Spania au cerut sprijin din partea Fondului de solidaritate al UE (EUSF) în urmă cu un an.

„Deciziile de astăzi vin în urma aprobării de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene a propunerii Comisiei privind mobilizarea EUSF.

Spania a primit o plată în avans în valoare de 30,1 milioane de euro în luna mai 2026, restul de 90,4 milioane de euro urmând să fie plătit în curând. Plata de 14,3 milioane de euro destinată României va fi, de asemenea, efectuată în curând”.

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Editor : A.M.G.

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