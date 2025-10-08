Live TV

Românii au înroșit liniile telefonice din cauza vremii extreme. STS a anunțat 200 de apeluri la 112, în Capitală, în doar o oră

pompierii interventie inundatii
Foto. ISU Bucuresti-Ilfov

Oficialii STS au anunţat, miercuri, o creştere semnificativă a apelurilor la 112, pe durata codului roşu, fiind preluate în zonele vizate de această avertizare peste 2.500 de apeluri. În Bucureşti, miercuri, într-o singură oră s-au înregistrat 200 de apeluri.

În perioada de valabilitate a codului roşu ce vizează ploi torenţiale şi abundente cantitativ, pentru Bucureşti şi alte 5 judeţe, în intervalul 07.10.2025, ora 21:00  – 08.10.2025, ora 10:00, operatorii STS ai Serviciului de urgenţă 112 au preluat şi procesat 2.256 de apeluri la numărul unic de urgenţă 112”, a transmis, miercuri, STS, într-un comunicat de rpesă.

Instituţia a precizat că centrele judeţene de preluare a apelurilor de urgenţă 112 din Bucureşti-Ilfov şi judeţele Călăraşi, Constanţa şi Ialomiţa au înregistrat o creştere semnificativă a solicitărilor din partea cetăţenilor.

La 112 Bucureşti-Ilfov, în cursul dimineţii, în intervalul 08:00 – 09:00, au fost preluate şi procesate peste 200 de apeluri.

Cea mai mare parte a apelurilor la 112 cauzate de codul roşu au vizat urgenţe de competenţa echipajelor ISU-SMURD şi au semnalat inundaţii, copaci căzuţi, persoane blocate. Încărcarea cea mai mare a activităţii Serviciului de urgenţă 112 s-a resimţit la nivelul centrului de preluare a apelurilor Bucureşti-Ilfov – 1.505 apeluri, urmat de Constanţa cu 354 şi Giurgiu cu 166 de apeluri”, a mai transmis STS.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale adaptează permanent, în funcţie de situaţie, măsurile tehnice şi operaţionale, pentru a asigura transferul cu rapiditate a fiecărui caz către agenţiile responsabile – Ambulanţă, ISU-SMURD, Poliţie, Jandarmerie şi Salvamont.

Capitala şi cinci judeţe sunt, până la ora 15.00, sub avertizare cod roşu de ploi.

La 40 de ani, marea campioană și-a anunțat revenirea. Acum și-a surprins din nou fanii
Digi Sport
La 40 de ani, marea campioană și-a anunțat revenirea. Acum și-a surprins din nou fanii
