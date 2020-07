Românii care vor să plece în Grecia se plâng că nu mai găsesc locuri la clinici pentru a se testa. Centru: Poate din septembrie

Românii care pleacă în Grecia duc o adevărată luptă pentru a obține o programare la un centru de testare acreditat. Mulți reușesc după zeci de telefoane să se testeze, iar prețul pentru întreaga familie este cât jumătate de vacanță. Între timp, unele clinici mai au locuri abia peste o lună, în timp ce altele nu mai recoltează din cauza numărului mare de cereri.

Reporter: Cât de greu v-a fost? La câte clinici ați sunat înainte?

Turist: Cred că am sunat la... Nu știu. Dacă mă uit în agendă cred că am dat vreo 20 de telefoane.

Reporter: Ce vă ziceau?

Turist: Că nu mai sunt locuri. Am aflat ulterior că o clinică din București nu mai are reactivi sau soluții, substanțe, nu știu exact. Am înțeles că se fac și la Giurgiu și la Mioveni, am discutat cu cineva care a fost plecat și a făcut la Mioveni.

Clinicile acreditate de Ministerul Sănătății abia fac față cererilor. La Spitalul de Boli infecțioase din Craiova, nu mai sunt locuri decât peste câteva săptămâni.

Reporter: Bună ziua! Pentru testul de coronavirus o programare?

Centru testare: Online se fac programările.

Reporter: Doar online? Și mai sunt locuri săptămâna asta, că aș vrea să plec vineri spre Grecia.

Centru de testare: Nu mai sunt locuri până nu știu să vă zic, septembrie, octombrie.

O clinică mare din București a renunțat să mai testeze până nu finalizează probele deja recoltate.

Centru de testare: S-a hotărât să nu mai facem alte programări decât cele pe care le avem deja.

Un test de coronavirus costă între 290 si 430 de lei, în funcție de timpul în care este eliberat rezultatul și de clinică. Dacă suntem patru membri în familie și se dorește rezultatul cât mai repede, asta înseamnă că bugetul de vacanță se reduce cu aproape 1700 de lei.

Turiștii români și bulgari care sosesc în Grecia cu avionul sunt obligați, începând cu 28 iulie, să prezinte în aeroport un test negativ pentru coronavirus efectuat cu maximum 72 de ore înainte de momentul intrării pe teritoriul Republicii Elene. Aceeași măsură a fost luată din 15 iulie și pentru turiștii care ajung în Grecia prin vama Kulata.

