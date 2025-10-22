Live TV

Românii contribuie cel mai mult la natalitatea Italiei. Câți copii aduc pe lume concetățenii noștri în Peninsulă

Data publicării:
bebelusi la maternitate
Foto: GettyImages

Chiar dacă a înregistrat cea mai scăzută rată de nașteri din ultimul secol, România contribuie la natalitatea Italiei. Românii sunt imigranții care fac cei mai mulți copii în Peninsulă - asta arată datele celui mai recent raport statistic. Peste 10 mii de copii români s-au născut în această țară doar anul trecut.

„O națiune care dispare, titrează astăzi ziarele din Italia și se referă la natalitatea foarte scăzută din peninsulă. Un minim istoric, de nici 370.000 de copii născuți anul trecut pe teritoriul italian, nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Și această cifră este dublată și de faptul că o femeie din Italia are, în medie, doar 1,18 copii. Asta înseamnă că, în foarte, foarte puține cazuri, o femeie care decide să devină mamă are mai mult de un singur copil, relatează Adela Mohanu, corespondent Digi24 în Italia.

În ceea ce ne privește însă, românii sunt în continuare națiunea care face cei mai mulți copii în Italia. Dacă este să ne referim la imigranți, peste 10.500 de copii români s-au născut în Italia anul trecut. Suntem pe primul loc, urmați de marocani și albanezi, însă aceștia au sub 10.000 de nou-născuți pe teritoriul italian anul trecut.

60% dintre copiii născuți din părinți străini sunt născuți din cupluri în care și mama și tatăl provin din alte state, doar 40% provin din cupluri mixte. În cazul românilor, de regulă, părintele care este cetățean italian este tatăl.

