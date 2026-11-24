Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, anunţă, marţi, că a fost supus dezbaterii publice un proiect care permite românilor din străinătate să solicite Cartea Electronică de Identitate la consulate. Măsura este valabilă iniţial doar pentru cei care au domiciliul oficial în ţară.

„Am pus în transparenţă proiectul de Hotărâre de Guvern prin care românii din străinătate vor putea solicita Cartea Electronică de Identitate la consulate chiar din 2 decembrie. Vrem să începem această nouă etapă mai devreme decât era prevăzut iniţial”, a anunțat, marţi seară, ministrul de Externe Dan Neculăescu.

Potrivit acestuia, în prima etapă măsura este disponibilă doar pentru românii care au domiciliul în România şi pot veni la consulat cu toate actele în original, inclusiv dovada domiciliului.

„Se lucrează şi la o modalitate mai simplă pentru obţinerea online a dovezii domiciliului şi sper să avem veşti bune curând pe acest proces. Nu îi uităm pe românii cu domiciliul în străinătate, continuăm munca tehnică alături de colegii de la Ministerul Afacerilor Interne pentru a deschide acest serviciu şi pentru ei în etapa următoare”, a adăugat ministrul.

Acesta a explicat că, imediat ce actul normativ va fi adoptat în Guvern, programările se vor face pe eConsulat.ro.

Citește și:

Peste o treime dintre părinții români plecați la muncă în străinătate spun că relația cu copiii s-a răcit

Motivele pentru care românii din străinătate nu vor să se întoarcă definitiv în țară. „Viața noastră este mai liniștită”

Editor : A.M.G.