Live TV

Românii din străinătate vor plăti din nou unele taxe consulare. Lista serviciilor avute în vedere

Data publicării:
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
Din articol
Categorii de servicii pentru care se pot introduce taxe consulare

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) vrea să reintroducă o serie de taxe pentru românii care locuiesc în diaspora și au nevoie de servicii consulare. Proiectul de asigurare a gratuității serviciilor consulare esențiale și reintroducerea taxelor consulare pentru anumite categorii de servicii consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate va fi publicat în transparență decizională pe site-ul MAE, relatează Agerpres.

Dacă noile taxe consulare propuse ar fi fost aplicate anul acesta, suma totală colectată este estimată la peste 38 de milioane de euro, a declarat directorul general al Departamentului Consular, Oana Darie, în cadrul unui briefing de presă.

„Dacă ne raportăm la serviciile prestate în anul 2024, încasările pe noile taxe ar fi fost în cuantum de 39.850.523 de euro din care aproximativ 18 milioane ar reprezenta taxe colectate din vize de lungă ședere, iar, în mod logic, 9 milioane ar fi revenit la bugetul MAE. Pe locul al doilea ar fi fost taxele colectate din actele notariale. Dacă ne raportăm la serviciile prestate în primele șapte luni ale anului în curs, respectiv 530.959 de servicii, încasările cu noile taxe ar fi fost în suma de 22.685.501 euro, din care 10 milioane ar fi reprezentat taxele colectate din vize de lungă ședere, respectiv 5 milioane ar fi revenit la bugetul MAE”, a evidențiat directoarea Departamentului Consular.

În acest context, ea a afirmat că, anul acesta, dacă ar fi fost aplicate propunerile, totalul taxelor ar ajunge la peste 38 de milioane.

„Aceste sume vor permite MAE să continue și să implementeze mai ușor, mai eficient, proiectele care vizează digitalizarea serviciilor consulare, eficientizarea activității consulare în general și soluționarea mai facilă și mai rapidă a problemelor”, a continuat Darie.

În prezent, șase noi oficii consulare sunt în curs de operaționalizare, a adăugat aceasta.

Categorii de servicii pentru care se pot introduce taxe consulare

Potrivit Oanei Darie, proiectul propus specifică introducerea taxelor consulare pentru următoarele categorii de servicii: documente de călătorie (taxa majorată la 55 de euro strict pentru titlul de călătorie, cu excepția cazului în care documentul a fost furat), vize de lungă ședere (200 de euro), servicii notariale (a fost modificată taxa pentru traducere la 20 de euro pe pagină și legalizarea, la 30 de euro).

Pentru alte servicii au fost introduse taxe aplicabile la nivelul anului 2017.

Taxele care privesc certificate de naștere, căsătorie, deces, respectiv oficierea căsătoriei la misiunea diplomatică sunt eliminate în proiect.

Proiectul modifică și taxa de urgență pentru serviciile prestate la ghișeu în aceeași zi, iar ea nu se aplică la consulatele itinerante.

„Prin noul proiect se modifică alocarea în sensul în care taxele percepute - taxa consulară, taxa de urgență și recuperările - vor constitui venit direct la bugetul Ministerului Afacerilor Externe. Suplimentar, cu privire la taxele proiectate pe vize, acestea vor fi defalcate astfel: 50% - venit la bugetul de stat și 50% venit la bugetul MAE”, a explicat Darie.

Ea a detaliat că totalul serviciilor consulare prestate la nivelul anului 2024 este de 923.076, dintre care documente de călătorie - peste 360.000, acte notariale - peste 220.000, vize - peste 139.000, acte de stare civilă - peste 73.000, obținerea de acte din România - peste 39.000, servicii consulare în materie de cetățenie - peste 28.000 și alte servicii - peste 47.000.

Secretarul general al MAE, Lucreția Tănase, a subliniat că această propunere de modificare reprezintă întoarcerea la „o abordare corectă și echilibrată în materie de prestare a serviciilor consulare”. Ea a evidențiat că România are cel mai mare număr de cetățeni care trăiesc, lucrează sau studiază în afara țării din Uniunea Europeană.

Conform acesteia, noile taxe propuse vor permite gratuitatea tuturor serviciilor esențiale. ”Reintroducerea unor categorii de taxe vizează și utilizarea unei surse de venit din partea cetățenilor străini și a companiilor străine care astăzi beneficiază de gratuități sau de servicii practic subvenționate de bugetul stat”, a spus ea.

Secretarul general al MAE a menționat că, în ultimii opt ani, cele mai multe servicii consulare au fost prestate cu titlu gratuit.

În cazul în care proiectul este adoptat, prevederile vor fi aplicate de la 1 ianuarie anul viitor.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Imagine din portul Novorossiisk
1
O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din...
Ministrul Economiei Radu Miruţă
2
Radu Miruţă: Cei care conduc azi companiile de stat nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 –...
sarpe veninos
3
O femeie din Bistriţa-Năsăud a fost muşcată de şarpe. Salvatorii au plecat să o...
Screenshot 2025-08-23 111453
4
Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate și cu care nu...
control de securitate bagaj de mana aeroport
5
Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari...
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
Digi Sport
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ministry of Foreign Affairs of Ukraine in Kyiv, Ukraine
Ucraina avertizează că Rusia vrea redesenarea granițele europene, așa...
isu salvamont arges munte
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din...
Volodimir Zelenski portret
Volodimir Zelenski, de Ziua Independenţei Ucrainei: „Este un obiectiv...
df
HARTĂ. Avertizare de la meteorologi pentru mai mult de o treime din...
Ultimele știri
Ionuţ Moşteanu: România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu cedăm în faţa propagandei venite dinspre partidele aliniate Moscovei
Pachetul 2 de măsuri fiscale, blocat de certurile din Coaliție. Dîncu: Nu cred că se va ajunge la ruptură
Andrei Caramitru: „Dacă am continua cu 8-9-10% deficit, în 4-5 ani am ajunge la 100% din PIB datorii, mult peste Germania”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Maia Sandu. Foto: Profimedia
Maia Sandu acuză „presiuni fără precedent” pe diaspora Republicii Moldova. Semnalul de alarmă tras de președinta de la Chișinău
Oana Toiu
Miniștrii de Externe din UE, discuții înainte de întâlnirea Trump – Putin. Oana Țoiu: O conversație care are implicații asupra Europei
Ministerul Afacerilor Externe.
Atenționare de călătorie pentru Anglia și Țara Galilor, din cauza furtunii Floris
steag rusia tulcea
Drapelul Rusiei, care era arborat lângă Muzeul de Artă din Tulcea, a fost dat jos. Oana Țoiu ceruse primăriei să îndepărteze drapelul
European summit in Brussels on June 26, 2025.
Sfatul lui Nicuşor Dan către tineri: Nu plecaţi după clasa a XII-a în Vestul Europei, ci poate cu masterat
Partenerii noștri
Pe Roz
Moștenește trăsăturile frumoase ale mamei sale. Fiica lui Catherine Zeta-Jones, în costum de baie, pe...
Cancan
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri...
Fanatik.ro
Un poștaș din India e numit „erou al rufelor” în urma unui act de bunătate. Gestul pe care l-a făcut acesta...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Gestul bizar făcut de o mamă la nunta fiicei sale. Cum și-a dorit femeia să apară la marele eveniment
Adevărul
Ucrainenii au distrus centrul de comandă al Rubicon, noua unitate de elită a armatei ruse
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție rară cu cei trei copii în apropiere de Balmoral. Detaliul care a...
Digi Sport
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
Pro FM
Andra a împlinit 39 de ani, iar Cătălin Măruță i-a transmis un mesaj emoționant: „Fără tine nu am fi noi”
Film Now
Ce sfaturi a primit Pamela Anderson de la Priscilla Presley pentru remake-ul filmului „The Naked Gun”: „Ea...
Adevarul
Marile pericole la adresa României, identificate de un expert de la Oxford: „Mă îndoiesc că putem evita un...
Newsweek
Care stat din Europa a mai introdus CASS la pensie? Pensionarii vor primi bani în plus abia în 2026
Digi FM
Tily Niculae, un nou mesaj după ce a anunțat că a divorțat în secret, după 15 ani de căsnicie: „Aleg să las...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa
Film Now
Ce avere și ce cheltuieli are Stifler din "American Pie". Veniturile lui Seann William Scott, dezvăluite în...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...