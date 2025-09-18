Live TV

Video Românii, enervați de certurile politicienilor: Nici nu mă mai uit, ce să văd? Bâlciul lor? Mai bine mă duc la bâlci, când e la Călărași

un barbat taie lemne
Foto: Captură Digi24
„E regizată dinainte! Ăla știe ce să spună, ăla știe ce să mintă” „Nu pleacă câinele de la măcelărie, niciodată”

Certurile permanente din Guvern agasează populația și lasă partidele coaliției fără credibilitate. Dincolo de București, de Ilfov și de marile orașe, românii de la țară, mai ales, privesc scandalurile guvernamentale ca pe niște reprezentații cu actori nepricepuți și enervanți. Demisia fluturată săptămânal de premier s-a uzat verbal și nu prea mai prezintă interes. La fel cum ieșirea de la guvernare, rostită aproape zilnic de liderii PSD, a ajuns doar o vorbă în vânt.

„Fiare vechi, cumpăr. Mașini de spălat, aragaze, frigidere...”

Prin sate, căruțele colectorilor de fier vechi intră enervante și ies ignorate. Cam așa e și cu politicienii puterii: enervează că se ceartă permanent la televizor și sfârșesc huliți prin odăi și bătături de către românii tot mai plictisiți să-i privească și să îi asculte.

Femeie: Joacă teatru, nu se ceartă! Nu se ceartă! Se joacă cu noi, că suntem proști!
Reporter: Adică ce vedem la televizor, cum se ceartă, e teatru? Când îi vedem că se ceartă, ei joacă teatru?
Femeie: E teatru. Nu se ceartă. Sunt hoți! Nu demisionează! Lasă-i, bre, cu demisionatul, că nu demisionează nimeni. Zic, să se afle în treabă. Dar nu demisionează nimeni. Nu pleacă ei de la ciolanul ăla.

Vecinul Mitică la fel crede. Că certurile din Guvern sunt teatru. Tocmai și-a luat lemne de foc pentru iarnă. 4.200 de lei l-au costat. Și ultima factură de curent l-a usturat la buzunar. E supărat pe puterea de la București.

„E regizată dinainte! Ăla știe ce să spună, ăla știe ce să mintă”

Mitică: Certuri în fiecare zi. Eu nici nu mai mă uit, că n-am de ce să mă uit. La ăștia ce să văd? Bîlciul lor? Mai bine mă duc la bâlci, când e la Călărași.
Reporter: În Guvern e bâlci?
Mitică: Bâlci, 100%! Partidele astea fac bâlci!
Reporter: Cum, bâlci?
Mitică: Păi, bâlci. Să se uite lumea acolo. Bâlci!
Reporter: Adică e teatru?
Mitică: Teatru! E regizată dinainte! Ăla știe ce să spună, ăla știe ce să mintă.
Reporter: Păi, și nu se ceartă cu adevărat?
Mitică: Nu se ceartă ăștia! Asta-i mascaradă!

Pentru Ion, strungar pensionar, comportamentul liderilor puterii de la București tot mascaradă este.

Ion: Circ!
Reporter: Teatru?
Ion: Circ, circ! Pentru media. De ochii lumii, să-i creadă lumea.
Reporter: Păi, și lumea îi crede? Dumneavoastră îi credeți?
Ion: Eu, unul, nu.

„Nu pleacă câinele de la măcelărie, niciodată”

După 54 de ani de muncă, la volan, Pavel s-a retras la țară. Nu mai crede în politică, în nicio ieșire a unui partid aflat la putere și în nicio demisie fluturată la guvern!

Pavel: Nu pleacă câinele de la măcelărie, niciodată.
Reporter: Când îi vedeți că se ceartă...
Pavel: Închid televizorul.
Reporter: Din cauza lor?
Pavel: Da!

Încheiem periplul prin gospodăriile sătești, tot lângă grămada cu lemne a lui Mitică. Și-i mai adresăm o întrebare de sezon.

Reporter: Matale, mănânci mult avocado?
Mitică: Mănâncă ei, că au bani! Mănânc eu? Eu n-am mâncat, nici n-am văzut, în viața mea, avocado. Și ei, cică, mănânc avocado! Mâncâncă ei, dă-i dracu de mafioți, nu mâncăm noi. Noi n-avem bani să mâncăm nici pufuleți.

