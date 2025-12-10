Românii fac comenzi la un nivel istoric pe platformele online din străinătate. Dacă, până anii trecuți, vârful comenzilor începea în luna decembrie, acum, românii au început să comande masiv încă din noiembrie. Vorbim despre un număr al comenzilor mai mare cu 70 de procente față de aceeași perioadă a anului trecut. Există și un risc uriaș la care se expun clienții acestor platforme: „Ne dăm datele personale unor companii din afara UE și nu știm ce se va întâmpla cu acele date”, atrag atenția specialiștii IT.

„Branduri cunoscute, au și haine mai ieftine, dar vin cu super-oferte care îți taie 50% din prima comandă. Avem aici minus 69%”, constată Marius Geru, specialist IT.

Românii au intrat deja în febra cumpărăturilor online de Sărbători, iar sezonul de vârf a început mai repede ca oricând. Analizele operatorilor de curierat internațional arată o creștere puternică a comenzilor venite din străinătate, în special din Germania, Polonia și Cehia.

„Cei mai mulți români comandă produse din categoria fashion, mai bine de jumătate din volumele importate, după care produse mici, precum accesorii sau articole de uz casnic”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

„Haine, articole de baie, cosmetice, tot felul de chestii. Din China, majoritatea”, spune o tânără.

„Destul de des, deoarece mi se pare că e o gamă mai variată decât în magazine: haine, încălțăminte, huse de telefon”, mărturisește o altă tânără.

„De obicei, haine și accesorii. E mai mare stocul, e mai mare disponibilitatea, este o marjă mult mai mare care se găsește și interațional”, e de părere altcineva.

„Din străinătate, de obicei, chinezești, fiindcă sunt mai ieftine, dar dacă e ceva care doresc să vină mai repede, și de la noi din țară”, spune un tânăr.

Fenomenul este alimentat și de campaniile comerciale tot mai agresive, iar specialiștii spun că există riscuri legate de datele personale și cum sunt folosite.

„Timpul limită, doar 11 bucăți în stoc, trebuie să acționez repede. Dacă pierd timpul să mă uit dacă-i sigur sau URL-ul nu este cum trebuie aici, nu mai sunt atent la ofertă. Ne dăm datele personale unor companii din afara UE și nu știm ce se va întâmpla cu acele date. Este important să ținem cont de două ori că, odată ce ne înscriem și cumpărăm de pe astfel de platforme, e-mail-ul nostru, mesageria noastră va fi umplută de tot felul de promoții și suntem într-o buclă continuă, de unde nu putem scăpa”, explică specialistul IT, Marius Geru.



75% dintre coletele venite de peste hotare cântăresc sub un kilogram, semn că românii comandă des, în volume mici, imediat ce găsesc o reducere temporară.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia