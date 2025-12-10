Live TV

Video Românii fac cumpărături record din străinătate. Cu cât a crescut numărul comenzilor online de Sărbători anul acesta

Data publicării:
cumparaturi online de Craciun
Numărul comenzilor online, pe site-uri din străinătate, a crescut cu 70% anul acesta. Credit foto: Guliver/Getty Images

Românii fac comenzi la un nivel istoric pe platformele online din străinătate. Dacă, până anii trecuți, vârful comenzilor începea în luna decembrie, acum, românii au început să comande masiv încă din noiembrie. Vorbim despre un număr al comenzilor mai mare cu 70 de procente față de aceeași perioadă a anului trecut. Există și un risc uriaș la care se expun clienții acestor platforme: „Ne dăm datele personale unor companii din afara UE și nu știm ce se va întâmpla cu acele date”, atrag atenția specialiștii IT. 

„Branduri cunoscute, au și haine mai ieftine, dar vin cu super-oferte care îți taie 50% din prima comandă. Avem aici minus 69%”, constată Marius Geru, specialist IT.

Românii au intrat deja în febra cumpărăturilor online de Sărbători, iar sezonul de vârf a început mai repede ca oricând. Analizele operatorilor de curierat internațional arată o creștere puternică a comenzilor venite din străinătate, în special din Germania, Polonia și Cehia.

„Cei mai mulți români comandă produse din categoria fashion, mai bine de jumătate din volumele importate, după care produse mici, precum accesorii sau articole de uz casnic”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

„Haine, articole de baie, cosmetice, tot felul de chestii. Din China, majoritatea”, spune o tânără.

„Destul de des, deoarece mi se pare că e o gamă mai variată decât în magazine: haine, încălțăminte, huse de telefon”, mărturisește o altă tânără.

„De obicei, haine și accesorii. E mai mare stocul, e mai mare disponibilitatea, este o marjă mult mai mare care se găsește și interațional”, e de părere altcineva.

„Din străinătate, de obicei, chinezești, fiindcă sunt mai ieftine, dar dacă e ceva care doresc să vină mai repede, și de la noi din țară”, spune un tânăr.

Fenomenul este alimentat și de campaniile comerciale tot mai agresive, iar specialiștii spun că există riscuri legate de datele personale și cum sunt folosite.

„Timpul limită, doar 11 bucăți în stoc, trebuie să acționez repede. Dacă pierd timpul să mă uit dacă-i sigur sau URL-ul nu este cum trebuie aici, nu mai sunt atent la ofertă. Ne dăm datele personale unor companii din afara UE și nu știm ce se va întâmpla cu acele date. Este important să ținem cont de două ori că, odată ce ne înscriem și cumpărăm de pe astfel de platforme, e-mail-ul nostru, mesageria noastră va fi umplută de tot felul de promoții și suntem într-o buclă continuă, de unde nu putem scăpa”, explică specialistul IT, Marius Geru.

75% dintre coletele venite de peste hotare cântăresc sub un kilogram, semn că românii comandă des, în volume mici, imediat ce găsesc o reducere temporară.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
2
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
3
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Militar ucrainean Pokrovsk
4
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur...
tenerife
5
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce valuri uriaşe au lovit...
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Digi Sport
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
familie la munte de Craciun
Efectele austerității în turism. Soluția de compromis găsită de hotelieri și agreată tacit de clienți: „E cea mai bună variantă”
detinut pazit de politisti intr-o instanta de judecata din china
China execută un fost bancher acuzat că ar fi primit mită peste 150 de milioane de dolari
Japan Mobility Show 2025
Vânzările de mașini din China, în picaj: Cel mai slab nivel din ultimele 10 luni
Trump and Nvidia boss Jensen Huang
Trump dă undă verde companiei Nvidia să reia vânzarea cipurilor AI în China
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
Ayatollahul a ieșit la cumpărături: Iranul caută să-și îmbunătățească dotările militare, iar China este principalul furnizor
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Lucrul pe care România nu îl poate face pentru a ajuta Ucraina...
comandant al Corpului 1 Azov din armata ucraineană / soldați ucraineni pe front
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul...
intrarea in sala CCR
CCR discută astăzi sesizarea ÎCCJ la proiectul privind pensiile...
Euroclear
Presiuni, șantaj, amenințări. Depozitarul activelor rusești din...
Ultimele știri
Premieră mondială marcată de Australia: interdicția accesului copiilor la rețele sociale online a intrat în vigoare
Semnal cosmic vechi de 13 miliarde de ani, detectat de oamenii de știință. Cea mai rară explozie gamma observată până acum
Curtea Constituțională dezbate astăzi contestația AUR la legea prin care cresc taxele locale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Fanatik.ro
Jucătoarea de tenis cu cele mai lungi picioare, imagini incendiare din vacanță. Cum a fost taxată de...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea face dezvăluiri neașteptate: ”A fost...
Adevărul
Încrederea ucrainenilor în Zelenski este în scădere. Doar aproximativ 20% ar vota pentru actualul președinte...
Playtech
Vine iarna adevărată în România. Data de la care se răceşte brusc, anunţată de ANM
Digi FM
S-a dat drept moștenitoarea unei averi fabuloase și a înșelat bănci cu 30 de milioane de dolari. Acum e...
Digi Sport
A semnat: Dorinel Munteanu a revenit ca antrenor în SuperLigă! Ce salariu va încasa
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Orban le sugerează social-democraților să își schimbe liderul: „Cu Grindeanu în conducerea PSD, partidul nu...
Newsweek
La ce oră intră vineri pensiile pe card? Cine încasează pensii de 11.000 și 18.000 lei? DOCUMENT
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...