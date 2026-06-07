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Video Românii fug de agitația orașelor: șapte din 10 locuințe sunt construite la sat. Ce spun cei care s-au mutat deja la țară

Data publicării:
viata la tara
În aprilie, șapte din 10 locuințe au fost ridicate în mediul rural, potrivit INS. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Tot mai mulți români își construesc locuințe la țară. Costurile tot mai mari ale vieții din orașe și dorința unui trai mai liniștit îi determină pe oameni să se mute în mediul rural. De altfel, și datele INS arată că, în aprilie, șapte din 10 locuințe noi autorizate în România au fost ridicate la sat.

Comuna Drăguțești, județul Gorj. Liniște, produse din propria gospodărie, aer curat și mai mult spațiu. Așa arată viața la țară, cea pe care o aleg tot mai mulți oameni. Printre ei este și Alin. Muncește cot la cot cu meșterii la casa visurilor lui.

„Pot să lucrez și 10 ore, nu contează câte ore. Acum, depinde de ce ai de lucru. Costurile sunt mult mai mici la casă decât la oraș și totul este viu. Adică poți să mai faci și altceva în gospodărie. Și mai multă liniște”, mărturisește Alin.

Și Cristina spune că nu ar da viața de la țară pe cea de la oraș.

„Pentru copil, pentru că are libertatea. Îi poți da din grădină să mănânce ce-ți cultivi tu, cum le crești. Aici mi-am pus pepeni, aici roșii, varză. Am porci, Iezi, capre, de toate! Uitați! Astea sunt cireșe de la mine din curte. Sunt foarte delicioase! Mi-am dorit asta foarte mult!”, mărturisește entuziasmată Cristina.

„Patru ani am locuit la bloc, dar a fost o teroare. La bloc, sunt foarte multe cheltuieli... Am găsit un teren foarte bun la preț. În oraș, în schimb, un teren este o grămadă e bani”, spune Ștefania, o altă tânără din Gorj mutată recent la sat.

În aprilie, șapte din 10 locuințe au fost ridicate în mediul rural, potrivit INS.

„Pleacă din orașe cei care cumva au ieșit din zona activă a profesiei și există și un flux migrațional de întoarcere a românilor care au plecat 10-20 de ani în străinătate”, explică sociologul Enache Tușa.

„Aproape 70% dintre autorizațiile de construire eliberate în țara noastră în acest an au vizat mediul rural. În județul Gorj, în februarie 2026, numărul acestora a crescut cu 113,3%”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

Prețul pe metru pătrat este un alt motiv pentru care românii se orientează spre sate.

„Se construiește foarte mult, prețul terenului a explodat în comuna Drăguțești. Pe strada principală, cred că se vinde metrul pătrat cu 60 de euro, iar acum un an era cam 30 de euro”, constată primarul comunei, Dumitru Popescu.

La nivel național, însă, în aprilie, numărul autorizațiilor pentru construcții rezidențiale a scăzut cu 9% față de martie.

reporter: Anamaria Ianc

Editor : Izabela Zaharia

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