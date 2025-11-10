Românii plătesc indirect pentru creșterea deficitului comercial. „Guvernul se va împrumuta mai mult, iar costul ajunge la cetățeni”

Deficitul comercial al României a crescut în primele nouă luni din 2025 cu 4,3%, la 24,4 miliarde de euro, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor INS de luni, 10 noiembrie. Contactat de redacția Digi24.ro, economistul Ovidiu Folcuț a transmis faptul că evoluția deficitului comercial nu este o surpriză, ci o tendință constantă a ultimilor ani.

„Este o situație cu care ne-am obișnuit de mulți ani, dar care ne afectează pe toți, pentru că deficitul trebuie acoperit din împrumuturi”, a explicat acesta.

Atât exporturile, cât și importurile au înregistrat un avans de 4,2% față de perioada similară din 2024.

În termeni valorici, România a exportat bunuri în valoare de 72 miliarde de euro și a inportat de 96,6 miliarde de euro.

Septembrie: exporturi mai mari, dar și deficit în creștere

În luna septembrie 2025, exporturile au însumat 8,8 miliarde de euro, în creștere cu 9,2%, iar importurile 11,3 miliarde de euro, în urcare cu 6,2%, rezultând un deficit comercial lunar de 2,48 miliarde de euro.

Valoarea schimburilor intra-UE27, adică schimburile comerciale pe care România le are cu celelalte 26 de state membre ale Uniunii Europene, de bunuri, în perioada ianuarie–septembrie 2025, a fost de 51,6 miliarde de euro la expedieri și 69,6 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 71,5% din total exporturi și 72,1% din total importuri.

În același timp, valoarea schimburilor extra-UE27, adică comerțul cu țările din afara Uniunii Europene, cum ar fi Turcia, China, Statele Unite sau Marea Britanie, a fost de 20,5 miliarde de euro la exporturi și 27 miliarde de euro la importuri, reprezentând 28,5% din total exporturi și 27,9% din total importuri.

„E o situație cu care ne-am obișnuit de ani buni”

Economistul Ovidiu Folcuț a transmis pentru redacția Digi24.ro, că evoluția deficitului comercial nu este deloc surprinzătoare și reflectă o problemă structurală a economiei românești.

„Deficitul comercial continuă să crească, așa cum se întâmplă aproape în fiecare an. Valoarea absolută, 24 de miliarde de euro, e mai puțin relevantă, anul viitor probabil deficitul comercial va fi mai mare, anul trecut a fost ceva mai puțin. Ceea ce contează este ritmul creșterii, de 4,3% față de anul anterior, ceea ce arată că diferența dintre ce exportăm și ce importăm se adâncește”, a explicat economistul.

El atrage atenția că un deficit mai mare pune presiune directă asupra bugetului public.

„Atunci când ai un minus trebuie să-l acoperi de undeva. Asta înseamnă, cel mai probabil, împrumuturi suplimentare, inclusiv pentru a finanța acest dezechilibru comercial. Dobânzile la acele împrumuturi le plătim, în final, tot noi, prin taxe și impozite”, a subliniat Folcuț.

„Deficitul nu înseamnă sărăcie, dar România nu are forța SUA”

Faptul că România are un deficit comercial ridicat nu înseamnă automat că economia merge prost, a precizat Folcuț.

„Deficitul comercial, în sine, nu înseamnă că automat vorbim despre o țară săracă. Ne putem uita la Statele Unite ale Americii, și ele au un deficit comercial mare, dar pot să-l gestioneze. România, însă, nu are forța Statelor Unite de a schimba ceva semnificativ din acest punct de vedere”, a explicat acesta.

Potrivit economistului Folcuț, cea mai mare parte a deficitului României provine din comerțul cu țările Uniunii Europene, care reprezintă aproape trei sferturi din totalul schimburilor comerciale.

„Ceea ce cumpărăm vine, de obicei, din import”

Economistul Ovidiu Folcuț a explicat pentru Redacția Digi24.ro care este rolul consumatorilor în menținerea acestui dezechilibru.

„Dacă ne uităm la perioada de Black Friday, vedem că aproape toate produsele cumpărate provin din import. Asta înseamnă că, indirect, fiecare dintre noi contribuie la creșterea deficitului. Există campanii care ne încurajează să cumpărăm produse românești, dar va mai dura până când se va forma o cultură reală a consumului local”.

Guvernul are puține instrumente pentru a reduce rapid deficitul, este de părere economistul.

„Nu poți echilibra o astfel de situație peste noapte. E nevoie de o strategie pe termen lung. Problema nu e că avem deficit un an sau doi, ci că el s-a permanentizat. Soluția este să producem mai mult și mai bine în România, ca balanța comercială să se echilibreze natural”, a explicat acesta.

Totodată, a adăugat că unele importuri pot fi benefice, dacă sunt orientate spre dezvoltare.

„Dacă aducem tehnologii care, peste câțiva ani, vor permite exporturi noi, atunci acele importuri se transformă într-o investiție. Pe termen mediu, ele pot contribui la reducerea deficitului”, a mai spus Folcuț.